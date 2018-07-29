Koray Aydın'ın olay yaratan gafına MHP'den ilk tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde toplanan kalabalık Akşener'in yeniden görevine dönmesi için çağrıda bulunmuş, grup arasında yer alan İYİ Partili Koray Aydın, konuşma yaptığı sırada, 'Liderimiz Devlet Bahçeli' sözleri ile büyük bir gafa imza atmıştı.
"KUMPAS MI KURULDU?"
Koray Aydın'ın bu gafına MHP'den ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Semih Yalçın, 'Yuhalayanlar Koray Aydın'ı mı, liderimizi mi yuhaladı? İçeride kumpas mı kuruldu? Açıklasınlar.' ifadelerini kullandı.
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