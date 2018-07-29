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Koray Aydın'ın olay yaratan gafına MHP'den ilk tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.07.2018 15:17 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Partili Koray Aydın'ın, 'Liderimiz Devlet Bahçeli' gafıyla ilgili konuştu.

Koray Aydın'ın olay yaratan gafına MHP'den ilk tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde toplanan kalabalık Akşener'in yeniden görevine dönmesi için çağrıda bulunmuş, grup arasında yer alan İYİ Partili Koray Aydın, konuşma yaptığı sırada, 'Liderimiz Devlet Bahçeli' sözleri ile büyük bir gafa imza atmıştı.

"KUMPAS MI KURULDU?"

Koray Aydın'ın bu gafına MHP'den ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Semih Yalçın, 'Yuhalayanlar Koray Aydın'ı mı, liderimizi mi yuhaladı? İçeride kumpas mı kuruldu? Açıklasınlar.' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Koray Aydın Meral Akşener İYİ parti Devlet Bahçeli MHP

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
herhalde koray aydını yuhalamadılar kimi yuhaladıklarını biliyorsun polemik yaratmak için bu soruyu soruyorsun semih hazretleri
bahçeliyi mhp başında isteyen varmı orda tutuluyor 20 yıldır.meydan hep kimlere bırakıldı?bahçelinin orda tepede tutulması,fethullahın abd ye gitmesi,aponun verilmesi,rte nin gelişi ırakın işgali adım adım ortadoğunun bu hali ve fetö ile alayından sıyrılma.RESME BÜTÜN BAKINCA BOYNUNA ATKI TAKIP EL HAREKETİ YAPIP TÜRKMEN BEYİ ROLÜ OYNAYAN SÖĞÜTTE TÜRK LİDER GÖRÜNTÜSÜ VEREN BAHÇELİNİN TÜRK MİLLETİ İLE ZERRE ALAKASI YOKTUR.VATAN HAİNİ PİYONDUR.AYNEN RTE FETÖ APO GİBİ.BU VATANINI SEVEN BİR DR YAZISIDIR.ÜLKÜCÜLÜĞÜ KULLANILMA OLARAK GÖREN AKILLANAN BİR DR.KENDİNİZİ KULLANDIRMAYIN UYANIN BİROLUN
kumpas kurmak sizin işiniz.MUHSİN VEFAT ETTİ DARBE ANDIÇ DURMADAN MAĞDUR MEYDAN AKP YE BIRAKILARAK EN SONUNDA RTE YE KARŞI ÇIKANI FETÖCÜ YAPARAK EN SONUNDA ALENEN AKP İLE BİR OLUP DİĞERLERİNİ FETÖ VE PKK LI HDP İLE BİR GÖSTEREREK BOYNUNDA BİR ATKI TÜRKMEN BEYİ OYUNU İLE MİLLETE OYUN KURAN ŞERRİN 2. EŞBAŞKANI APOYU ASMAYAN SONRA APO İLE OYUNU ORTAK OYNAYAN ORTADOĞUYU ÜLKEMİZİ MAHVEDEN BAHÇELİ DEĞİLMİ.BİR ÜLKÜCÜ KÖKENLİ DR OLARAK ŞUNU DİYORUMKİ BAHÇELİ BANA GÖRE ABDULLAH ÖCALANDAN DAHA ZARARLIDIR.FETHULLAHIN ABD YE GİDİŞİ APONUN VERİLMESİ RTE NİN GELMESİ BAHÇELİNİN ORDA OLMASI ORTADOĞU NUN HALİ
YAPIKREDİ AKBANK GARANTİ VE DİĞER BANKALARA DEVLET EL KOYACAK BÜTÜN VARLIKLARINI FAİZSİZ SİSTEM İÇİN KULLANACAK.SUÇLAR İLİŞKİLER DIŞ BAĞLANTILAR BELLİ...SADECE ADAM GİBİ MÜSLÜMAN BİR SİYASET O KADAR...DÜRÜST ONURLU AHLAKLI HAKKIN YANINDA OLAN OLDUĞU GİBİ DOSDOĞRU OLAN BİR SİYASET TEŞEKKÜLÜ HEPSİ BU KADAR..İLK ETAPTA..FETÖ APO RTE BAHÇELİ BUNLARIN ZAMANLAMALARINI İYİ DEĞERLENDİRİN RESME BÜTÜN BAKIN.APO VERİLDİ FETÖ ABD DE BAHÇELİ MHP BAŞINDA ORTADOĞUDA RTE İLE IRAK İŞGALİ İLE OYUN BAŞLIYOR.URGAN ATAN BAHÇELİ İLE APOYU ASMAYAN BAHÇELİ İLE APO İLE OYUNU KURAN RTE FETÖ APO ALAYI AYNI OYUNDA OYUNCU
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