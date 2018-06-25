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Koray Aydın: Neticeyi iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 02:04 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, resmi olmayan sonuçlara ilişkin, “İYİ Parti olarak bu seçimde belki iyi bir neticede alabilirdik ama milletimizin kararıyla verilen neticeyi iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Nursima KESKİN/ANKARA ,(DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, resmi olmayan sonuçlara ilişkin, “İYİ Parti olarak bu seçimde belki iyi bir neticede alabilirdik ama milletimizin kararıyla verilen neticeyi iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz” dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, parti genel merkezinde resmi olmayan seçim sonuçlarını değerlendirdi. Koray Aydın, İYİ Parti olarak sandıktan çıkan sonuçlarla iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu:
"YSK henüz resmi açıklamasını yapmamasına rağmen ilk edilen sonuçlarla cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları belli olmuştur. İYİ Parti olarak sandıktan çıkan sonuçlarla iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Milletimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yedi aylık bir yolculuk bizimkisi. Kuruluşundan bu yana geçen bu sürede belki de siyasi tarihte ilki başarmış bir parti olarak yerini alacaktır. Kendi imkanlarıyla, teşkilatlarını yeni kurmuş, milletin teveccühünü kazanan bir hareket olarak yeni bir yolculuğa çıkmıştır Türk siyasi hayatında. TBMM’de güçlü bir grupla temsil etme hakkını verdi milletimiz. İYİ Parti olarak bu seçimde belki iyi bir neticede alabilirdik ama milletimizin kararıyla verilen neticeyi iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz.
İYİ Parti’nin 7 aylık yolculuğunda teşkilatlarının fedakarlıklarının sonucu alınmış yol vardır. Biz hazineden yardım almadık imece usulü ile çalıştık. Bu dayanışma birbirine olan inancın İYİ Partiyi bu yolculuğa çıkaran güçlü hedefin tarihsel örneğini veren teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum Türk milleti adına. İyi bir başlangıç yaptık dedik. TBMM’de güçlü grupla temsil edilmede üzerimize düşen sorumluluğun yapacağız."
Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Çarşamba günü bir toplantı yapacağını bildirdi.

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