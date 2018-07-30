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Koray Aydın'ın "Genel Başkanımız Bahçeli" ifadesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: - "Geride kaldı" - "(Semih Yalçın'ın 'kumpas olabilir mi?' açıklaması) Onun görevi mikserlik, bir genel başkan yardımcısı olarak o görevi üstlenmiş Biz ciddiye almıyoruz. Siz de ciddiye almayın"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli" ifadesi nikullanmasına ilişkin, "Geride kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, Başkanlık Divanı Toplantısı öncesinde parti genel merkezine gelişinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bekleyen partililere hitap ederken kullandığı ifadeler ve bazı partililerin buna tepki göstermesini değerlendirdi.

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli" sözlerininin hatırlatılması üzerine Aydın, "Geride kaldı" sözlerine yer verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarına yönelik Aydın, "Semih Yalçın cevap vereceğimiz bir muhatabımız değildir." ifadesini kullandı.

Yalçın'ın "Kumpas kurulmuş olabilir mi?" sözlerinin hatırlatılması üzerine Aydın, "İşi gücü yok, hep öyle demeç veriyor. Onun görevi mikserlik, bir genel başkan yardımcısı öyle bir görev yüklenmiş. Biz ciddiye almıyoruz. Siz de ciddiye almayın." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "partinin yeniden başına geçmesi konusunda nasıl ikna olduğu" yönündeki bir soruya Aydın, "Onunla ilgili söyleyecek bir şey yok." yanıtını verdi.

Aydın, Başkanlık Divanı Toplantısı'nın saat 15.00'te başlayacağını bildirdi.

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İYİ parti Koray Aydın

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