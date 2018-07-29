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Koray Aydın'ın "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli" ifadesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: - "Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçeride böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli." demesi ve ardından bazı partililerin tepki göstermesine ilişkin, "Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre Yalçın, Aydın'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bekleyen partililere hitap ederken kullandığı ifadeler ve bazı partililerin buna tepki göstermesi konusunu değerlendirdi.

"Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli'yi mi yoksa Koray Aydın'ın gafını mı?" sorusunu yönelten ve bu soruların cevabının verilmesini isteyen Yalçın, şunları kaydetti:

"İçerideki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, 'Devlet Bahçeli' gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçerde böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz."

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İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

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