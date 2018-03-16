Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanvekili Park, TBMM'de

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanvekili Joo Sun Park ile bir araya geldi. TBMM Divan Salonu'ndaki görüşmede konuşan Aydın, Park ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Kaynağını tarihten alan güçlü dostluk bağlarına sahip, kan kardeşi olarak gördükleri Güney Kore'nin Meclis Başkanvekili ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırlamanın onurunu yaşadıklarını belirten Aydın, "Asya'nın batı ve doğu uçlarında yer alan ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen gün artmaktadır. Bu ilişkilerin güçlenmesi, gerek Asya'nın gerekse dünyanın huzuru açısından önemlidir. 2012 tarihinden bu yana ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesindedir. Son dönemde artan ilişkiler bu seviyeyi de artırmaktadır." dedi. Kore Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınmasını Türkiye olarak takdirle karşıladıklarını ifade eden Aydın, 2018 önceliklerinden birisinin, dünyanın 11. büyük ekonomisi olan Kore Cumhuriyeti ile 17. büyük ekonomisi Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Güney Kore ile ticaret hacminin 6-7 milyar dolar olduğunu, Türkiye'de Güney Kore yatırımlarının da her geçen gün arttığına dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu: "Bugün ülkemizde yapılan 3. Boğaz Köprüsü, Avrasya Tüneli, hızlı tren, Konya Karapınar Güneş Santrali gibi önemli projeleri ortaklaşa üstlenmekteyiz. Ticaret hacmini daha da artabilecek bir seviyeye getirebiliriz diye düşünüyorum. Müteahhitlik alanı başta olmak üzere üçüncü ülkelerde de ortaklaşa iş birliği imkanlarını artırabiliriz. Türkiye ile Güney Kore, uluslararası ilişkiler bağlamında farklı noktalarda benzer görüşler ifade etmiştir. Bu görüşler de küresel barışa katkı sağlamaktadır. Türkiye ile Güney Kore ilişkilerinin 60. yılını geçen sene kutladık. 60. yıl Güney Kore'de ayrıca bir anlam ifade etmektedir. İlişkilerimizin yeniden güçlenmesi adına yeni bir tarih olmuştur." - "FETÖ'nün okul ve dernekleri kapatılsın" Ahmet Aydın, Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016 tarihinde bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını, FETÖ militanlarının TBMM'yi bombalamaya kadar varan bir alçaklığa giriştiklerini anımsattı.

Demokrasiye karşı gerçekleştirilen ahlaksız darbe girişimine karşı Türk halkının yek vücut olduğunu ve darbeye izin vermediğini anlatan Aydın, şöyle devam etti: "Ama bedeli ağır oldu, 250 vatandaşımız şehit, çok sayıda vatandaşımız gazi oldu. Demokrasi bağlamında Türkiye'ye destek olan Güney Kore'ye de teşekkür ediyorum. Darbe girişiminin ardından kimi FETÖ mensuplarının Güney Kore'ye yerleştiklerini öğrendik. Orada mevcudiyetini sürdürmekte olan FETÖ mensuplarına ait bir kısım okul ve derneklerin varlığı bizleri üzmektedir. Bu anlamda dostlarımızdan, kardeşlerimizden bu terör örgütüne karşı tedbir almalarını ve bu kuruluşların faaliyetlerini sonlandırmalarını arzu etmekteyiz." Bu anlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye karşı aldığı yaptırım kararlarını desteklediklerini vurgulayan Aydın, "Biran önce Kore Yarımadası'nda barışın sağlanması için elimizden gelen diplomatik desteği vereceğimizi de belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı. - "Türk halkına minnettarız" Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanvekili Joo Sun Park ise kan kardeşi olan Türkiye'nin 1950 yılında, diplomatik ilişki olmamasına karşı 21 bin Türk askerinin, kendi canını hiçe sayarak Kore'nin kurtulması için katkıda bulunduğunu hatırlattı.

Güney Kore olarak Türk halkına minnettar olduklarının altını çizen Park, şöyle konuştu: "O dönemde BM ve Türk askerinin desteği olmasaydı, biraz önce dünyanın 11. büyük ekonomisi olarak belirttiğiniz Güney Kore şimdi olmazdı. Bu vesileyle Türk halkına minnettarlığımızı belirtmek istiyorum. Kore halkı sıcak kanlıdır ama Türk halkının daha sıcak kanlı olduğunu görüyorum. İki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artması gerektiğine katılıyoruz. Türkiye'de büyük altyapı projelerinin olduğunu, Türkiye'nin de Kore firmalarının bu projelerle ilgilenmesini hoş karşıladığını biliyoruz. Bu vesileyle iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da artacağına inanıyoruz." - Nükleer tehdit Park, Kuzey Kore'nin nükleer silah meselesinin yalnız Kore Yarımadası'nı değil tüm dünyayı tehdit eden bir mesele haline geldiğini söyledi. BM'nin Kuzey Kore'ye ilişkin aldığı yaptırım kararına Türkiye'nin de destek vermesinden dolayı özellikle teşekkür ettiklerini aktaran Park, " Nisan ayında Güney Kore ve Kuzey Kore başkanları bir araya gelecek. Mayıs ayında ise Kuzey Kore ile ABD bir görüşme gerçekleştirecek. Umarım, bu görüşmelerden sonra Kore Yarımadası'nı bu nükleer tehditten kurtarırız. Böylece dünyaya karşı büyük bir tehdit de ortadan kalmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.