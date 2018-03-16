Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanvekili Park, TBMM'de

Türkiye-Güney Kore Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zeki Aygün, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanvekili Joo Sun Park ile bir araya geldi.
Aygün, görüşmede, Park ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Kore Pusan'da yatan şehitlerin, tarihi derinliklerden gelen dostluk bağlarının en büyük işareti olduğunu belirten Aygün, "Bizlere düşen, atalarımızın ve büyüklerimizin sağladığı bu bağları manevi ve iktisadi açıdan kuvvetlendirerek arttırmaktır." dedi.
Ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde öncelikli unsurun, iki ülke arasındaki yatırımlarının desteklenmesi olduğuna işaret eden Aygün, iş birliğin arttırılması temennisinde bulundu.
Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanvekili Joo Sun Park ise Kore gazilerinin fedakarlıklarının iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesinde önemli katkıları olduğunu dile getirdi ve Türk halkına minnettar olduklarını vurguladı.
İki ülkenin "kan kardeşi" olduğuna işaret eden Park, parlamentolar arası görüşmelerin iş birliğini daha da artırmasını istediklerini kaydetti.
Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!
Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
ABD'de korkunç olay! Yaralılar var
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum