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Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanvekili Park, TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 15:14 | Son Güncelleme

Türkiye-Güney Kore Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Aygün, Park ile görüştü

Türkiye-Güney Kore Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zeki Aygün, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanvekili Joo Sun Park ile bir araya geldi.

Aygün, görüşmede, Park ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kore Pusan'da yatan şehitlerin, tarihi derinliklerden gelen dostluk bağlarının en büyük işareti olduğunu belirten Aygün, "Bizlere düşen, atalarımızın ve büyüklerimizin sağladığı bu bağları manevi ve iktisadi açıdan kuvvetlendirerek arttırmaktır." dedi.

Ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde öncelikli unsurun, iki ülke arasındaki yatırımlarının desteklenmesi olduğuna işaret eden Aygün, iş birliğin arttırılması temennisinde bulundu.

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanvekili Joo Sun Park ise Kore gazilerinin fedakarlıklarının iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesinde önemli katkıları olduğunu dile getirdi ve Türk halkına minnettar olduklarını vurguladı.

İki ülkenin "kan kardeşi" olduğuna işaret eden Park, parlamentolar arası görüşmelerin iş birliğini daha da artırmasını istediklerini kaydetti.

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Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanvekili Park

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