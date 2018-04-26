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Koreli liderlerin tarihi buluşması yarın

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 10:39 | Son Güncelleme

Kim Jong-un, 1953 Kore Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Güney Kore topraklarına geçen ilk Kuzey Kore lideri olacak.Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, yarın Güney Kore’ye gidiyor.

Kim Jong-un, 1953 Kore Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Güney Kore topraklarına geçen ilk Kuzey Kore lideri olacak.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, yarın Güney Kore’ye gidiyor. Kim Jong-un, 1953 Kore Savaşı’ndan bu yana Güney Kore topraklarına geçen ilk Kuzey Kore lideri olmaya hazırlanıyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yerel saat ile 09.30’da (TSİ 03.30) bir araya geleceği açıklandı. Tarihi buluşmada Kuzey Kore’nin nükleer silahla ilgili yeni gelişmeleri ele alınacak. Kuzey Kore, nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağını duyurmuştu. İki lider arasındaki görüşmeler Barış Evi’nde yerel saatle 09.30’da başlayacak.
Güney Kore cumhurbaşkanlığı sözcüsü Im Jong-seok, “Bu zirvede zor olan kısım iki liderin nükleer silahlardan arınmada anlaşmaya varmasıdır” şeklinde açıklama yaptı.

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