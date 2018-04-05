Körfez Belediyesi’nde komisyonlar belirlendi

Körfez Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında yapılan seçimler ile Belediye komisyon üyeleri belirlendi.

Körfez Belediyesi’nin Nisan ayı meclis toplantısında bir yıl süreyle görev yapacak encümen ve komisyon üyeleri seçimi yapıldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında bir önceki ayın karar özetleri oylanarak, meclis gündemindeki 21 madde görüşülerek karara bağlandı. Oturumda bir yıl süreyle görev yapmak üzere Encümen üyeliğine gizli oylama ile Hayati Şaştım, Yusuf Baki ve Ali Rıza Aydın seçildi. Daha sonra diğer ihtisas komisyonlarının seçimleri gerçekleştirildi.

Komisyon seçimleri öncesinde Başkan İsmail Baran, kısa bir dört yıl değerlendirmesi yaparak, “Dört yılı geride bıraktık. Hep beraber gelişirken güzelleşen bir Körfez için mesai yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Kısa süre önce 18 aracı bünyemize kattık, şimdi de 10 aracın alım işlemlerini tamamladık. Yani 4 yılda 90 aracı belediyeye bünyesine katarken kiralık araç yükünü de 3’te 1 oranında azalttık. Hereke Kalesi’nde 3. etabın ihalesini gerçekleştirdik, Eylül ayı gibi kaleyi tamamen bitirip hizmete açacağız. 22 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiğimiz üniversite binasının da yüzde 70’i tamamlandı. Temmuz ayında da üniversitemize teslim edeceğiz ve yeni dönemde eğitim başlayacak. Hereke’deki fakülte için de haziran ayında temeli atacağız. Devlet Hastanesi için de son süreci yaşıyoruz. Hemen başlayarak bir sene gibi kısa sürede inşaatı tamamlayacağız" dedi.

Başkan Baran’ın konuşması sonrasında gündem maddelerine geçildi. Encümen ve komisyon üyelerinin seçimi sonrasında 2017 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Rapor görüşülürken Başkan Baran, Başkanlık koltuğunu Meclis Birinci Başkan Vekili Faruk Denli’ye bıraktı.

Faaliyet Raporu konuşulurken kendisine yöneltilen sorulara tek tek cevap veren Başkan Baran, “30 yılda yapılan yatırımdan çok yatırımı 4 yılda hayata geçirdik. Eleştiri elbet yöneltilebilir ama ‘Hiçbir şey yapılmadı’ demek, yapılanları görmezden gelmek kabul edilemez. Biz göreve gelirken ne söz verdiysek yerine getiriyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Faaliyet Raporu ve Denetim Komisyonu’nun raporu oy çokluğu ile kabul edildi.