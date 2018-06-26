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Korgeneral Metin'in köyünde İnce'ye çıkan 1 oyu sahibi merak konusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, "Apoletlerini sökeceğim" dediği 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in memleketi Bayburt'un Taht köyünden çıkan 1 oyun sahibi, köyde merak konusu oldu.

Korgeneral Metin'in köyünde İnce'ye çıkan 1 oyu sahibi merak konusu

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, "Apoletlerini sökeceğim" dediği 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in memleketi Bayburt'un Taht köyünden çıkan 1 oyun sahibi, köyde merak konusu oldu. Taht köyü sakinleri oyu kimin kullandığını kendilerinin de merak ettiğini belirterek "1 oyun ne manaya geldiğini anlarsa ona yeter" değerlendirmesinde bulundu.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs’ta, Malatya'da, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından organize edilen iftar yemeğinde, kendisini eleştirdiği konuşmasını alkışladığı için 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik "Apoletlerini sökeceğim" ifadeleri ile tepki göstermişti. Korgeneral Temel'in baba ocağı Bayburt'un merkeze bağlı Taht köyündeki vatandaşlar, İnce'nin sözlerine tepkilerini dile getirmişti.
Tek sandık kurulan Taht köyünde 153 seçmen oy kullandı. Tüm oyların geçerli sayıldığı köyde, Cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 145, Meral Akşener'e 4, Temel Karamollaoğlu'na 3, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.
Seçim sonuçlarının partilere göre dağılımında ise Ak Parti 124, MHP 21, Saadet Partisi 3, İyi Parti 4 ve CHP 1 oyda kaldı.
KÖYDE 1 OYU KİM VERDİ MERAKI
Taht köyü sakinleri, Muharrem İnce'ye çıkan 1 oyu kimin kullandığını merak ediyor. Oyun sahibi çıkmayan köyde herkes birbirine oyu kimin kullandığını soruyor.
Korgeneral İsmail Metin Temel'in akrabası Cengiz Gürbüz, paşanın babasının İstiklal Gazisi, dedesinin ise şehit olduğunu belirtti. Muharrem İnce'nin hemşerileri paşaya 'apoletlerini sökeceğim' çıkışının kendilerini rahatsız ettiğini anlatan Gürbüz, "Köyümüzden Muharrem İnce'ye 1 oy çıktı. Her halde köyümüz ona 1 oyu hibe etmiştir diye düşünüyoruz. Kimin verdiğini bilmiyoruz" dedi.
Alim Kobal da Muharrem İnce'ye köylerinden 1 oy çıktığını belirterek "1 oyun ne manaya geldiğini anlarsa ona yeter. Gerisini düşünüp değerlendirsin" diye konuştu.
Alay Kılbaş ise "Köyümüzden Muharrem İnce'ye 1 oy çıktı. Bu oyun ne olduğunu iyi anlasın. Biz Erdoğan'ın ve komutanımızın sevdalısıyız. Derslerini aldılar mı bilmiyorum ama istedikleri zaman onlara Türkçe, Arapça ve İngilizce ders veririz. Paşamızın bugüne kadar yaptığı icraatları başka yapanı göremedik. Afrin'den Kandil'e başarılı harekatları yönetti. PKK'nın belini tek kıran apoletleri sökülecek denen paşamızdır" diyerek Korgeneral İsmail Metin Temel'in yanında olduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Korgeneral Metin'in köyünde İnce'ye çıkan 1 oyu sahibi merak konusuKorgeneral Metin'in köyünde İnce'ye çıkan 1 oyu sahibi merak konusuKorgeneral Metin'in köyünde İnce'ye çıkan 1 oyu sahibi merak konusuKorgeneral Metin'in köyünde İnce'ye çıkan 1 oyu sahibi merak konusu

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