"Korku, Güneydoğu'dan kalkmıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaptığımız her şey bu dönem içinde vicdanımıza, hukuka, demokrasiye uygundur ve burada topyekun bir mücadele sürmektedir." dedi. Soylu, otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin terörle mücadeledeki konsantrasyonunun yüksek olduğunu belirterek, dün Ankara'da katıldığı düğünde karşılaştığı turizmci ile arasında geçen diyaloğu aktardı. Turizmcinin kendisine ve hükümete Diyarbakır'da yapılan yatırımlar ve çalışmalar için teşekkür ettiğini dile getiren Soylu, "Hanımefendi, 'Ben Diyarbakırlıyım ve Diyarbakır’ın geldiği şu konumu hayal bile edemezdim. Her oraya gittiğimde ağlayarak geliyordum, şimdi büyük bir onur ve gururla geri dönüyorum.' dedi. Evet, büyük hizmetler yapıldı." diye konuştu. Soylu, özellikle bölgede görevlendirilen belediyelerin yaptıkları hizmetlerin devasa olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bunu Fransa'nın İçişleri Bakanı ile paylaştım. Bakan, eski Lyon Belediye Başkanı'dır. 'Size bir tek şey soracağım.' dedim. 'Siz, belediye başkanlığı yaptınız, siz terör örgütüne para verdiniz mi? Siz terör örgütü ile dağa çıkan kişinin kardeşini belediyenize aldınız mı? Siz terör örgütüne, devletin askerine kurşun sıksın diye araç verdiniz mi? Birisi bunu yapsa yaşatır mısınız kendi memleketinizde?' diye sordum. Ne yapalım yani biz bu belediyelere hak mı verseydik? Bunun demokrasi, hukukla ne alakası var?

Yaptığımız her şey bu dönem içinde vicdanımıza, hukuka, demokrasiye uygundur ve burada topyekun bir mücadele sürmektedir." Yıkılan yerlerin tamamının imar edildiğine dikkati çeken Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer bakanlıklar ve arkadaşlarının canla başla mücadele verdiklerini söyledi. Soylu, "Oradaki gençlik merkezlerindeki çocukların faaliyetlerini bir görseniz, muhteşemler. Bir taraftan Biz Anadoluyuz Projesi'ni ortaya koyduk. Belediyenin yaptığı hizmetler, 10 binlerce kilometre yol, 800'ün üzerinde spor salonu, taziye evleri, parklar, kanalizasyonlar, altyapılar... Bir saat su gelmeyen yerlerde şu anda 24 saat su akıyor. Bu paralar eğer yerlerinde kullanılırsa demek ki buna ait bir sonuç üretebilme şansına sahip olunabiliyor." şeklinde konuştu. "Korku, Güneydoğu'dan kalkmıştır." diyen Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu kadar net ve açıktır. Korku kalkmıştır, huzur ve kardeşlik gelmiştir ve bugünden sonra da çok daha fazla artacaktır. Demokratik düzen içinde herkesin adım atabilme hakkı sonuna kadar vardır. Eşit vatandaşlığın bütün ilkeleri, ülkenin her tarafında kullanılmaktadır. Bu esas itibarıyla en önemli şeylerden bir tanesidir. Onun için terörle mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Dikkat edin, Güneydoğu'da ve Doğu'da şikayet belirten sadece bir tek siyasi partinin mensuplarıdır, vatandaşın bir şikayeti söz konusu değildir.

Biz orada halkın içindeyiz. Vatandaş, esnaf, tüccar huzurludur. Van, İran turistleriyle doldu taştı. Burası da öyleydi yani Türkiye'nin her tarafı birbirini besleyen bir anlayışa doğru geçti. Bu açıdan şunu ifade etmek isterim ki özellikle Doğu ve Güneydoğu'da Türkiye'nin geldiği nokta çok sevindiricidir." - "Vatandaş gidecek, özgür ve hür bir şekilde oyunu kullanacak" Soylu, 24 Haziran'da seçim olacağını ve herkesin gidip hür şekilde oyunu kullanacağını vurguladı. "Kendi iradesini ortaya koyacak, baskı olmayacak, korkutma olmayacak, akşamları ev ziyaretleri olmayacak, 'Şöyle yaparsanız size şöyle bir süreç sağlarız.' diyenler olmayacak." ifadelerini kullanan Soylu, şunları dile getirdi: "Buna müsaade etmemiz mümkün değil. Vatandaş gidecek, özgür ve hür bir şekilde oyunu kullanacak. Türkiye, burada yepyeni bir anlayışı ortaya getirdi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızı terör örgütünün ortaya koymuş olduğu karanlık gelecekten, baskıdan ve 'Acaba ne olacak?' sorusundan... Bugün en azından bunları düşünmeyecek, 'Geleceğimiz nasıl olacak, çoluk çocuğumuz nasıl olacak, ticaretimiz nasıl olacak?' Hayatı normal akışına döndürebilmenin gayreti içinde olduk ve hükümetimizin bu gayreti başarılı neticeler verdi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gittiği kongrelerde on binlerden oluşan kalabalığın karşıladığına dikkati çeken Soylu, "Van, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, hangisini sayarsanız sayın." dedi. Soylu, gece yarısına kadar insanların sokaklarda gezdiği, rahatlıkla alışveriş yaptığı tabloyu hep birlikte gördüklerini, görmeye de devam edeceklerini ama bunu sürdürülebilir kılmanın önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin politikası doğrudur, bu politika da devam edecektir. Terörle mücadelemiz hukuk ve demokrasi ölçüleri içinde devam etmiştir ve bana göre esas başarısı da budur. 'Tek başarısı nedir?' derseniz demokrasi ve hukuktan ayrılmadan bu gerçekleşmiştir. Nevruz oldu, Doğu ve Güneydoğu'nun bütün meydanlarında isteyen her siyasi parti nevruzu kutladı. Hiç kimseye yasak getirmedik, hiçbir şey yapmadık. Tam tersi, yapabilmeleri için güvenliklerini sağladık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü oldu, ne istekleri varsa yerine getirdik. Önümüzde 1 Mayıs var ve bir tek kişi diyemez ki '1 Mayıs'ta bize bir yasak getirmektedirler.' Hayır, 1 Mayıs'ta herkes istediği gibi, istediği şekilde ortaya koyabilecek ancak bir tek şey, PKK, terör örgütleri eğer işin içinde olurlarsa biz işin rengini değiştiririz.

Bizim kamu düzenini sağlama görevimiz var. Biz kamu düzenini sağlamak durumundayız, bizden beklenen bu. 'Terör örgütlerine karşı bize güvenli bir alan sağlayın.' diyen tabloyla karşı karşıyayız. Biz bunu sağlamak durumundayız. Ölçülerimiz bellidir, bu ölçüler içinde devam ediyoruz." - Kimlik kartıyla ilgili sürpriz çalışma Soylu, İçişleri Bakanlığında oluşturmaya çalıştıkları sisteme değinerek teknolojik yatırımlara dikkati çekti. Yatırımlar tamamlandığında vatandaşların büyük rahatlığa kavuşacağını anlatan Soylu, pasaport ve ehliyetle ilgili gelişmeleri paylaştı. Soylu, daha önce el ayası izi alındığına işaret ederek, "Artık alınmayacak, dünyanın hiçbir yerinde alınmıyor. Türkiye'de niye alınıyordu, onu da bilmiyoruz, hiç kimse de bilmiyor. Parmak izi verildiği zaman, bir daha daha parmak izi verilmeyecek. İki ay içinde geçmiş parmak izleri, 29 milyon parmak izi de sisteme ilave edilecek. Bundan önce verenler de bir daha vermeyecekler." dedi. E-belediye sisteminin hayata geçirilmesi ile bütün kurumların entegre olacağını dile getiren Soylu, bu sayede devletin yılda 1,8 miyar lira tasarruf sağlayacağını kaydetti.

Soylu, kimlik kartlarına ilişkin de sürpriz çalışmanın devam ettiğini belirterek, "Arkadaşlar TÜBİTAK ile çalışıyorlar. Çok güzel bir nüfus kimlik kartıyla ilgili sürpriz çalışma hazırlıyorlar." dedi. - Trabzon'daki yatırımlar Soylu, Trabzon'da AK Parti iktidarları boyunca 21 milyar liranın üzerinde yatırım ortaya konulduğunu dile getirerek, bunun çok önemli olduğunu ve kentin birçok noktasında etkisini hissettirdiğini söyledi. İçişleri Bakanı Soylu, Şehir Hastanesi, Arsin Yatırım Adası, Zigana Tüneli ve bağlantı yolları, ikinci devlet üniversitesi, Trabzon-Erzincan demiryolu hattı, Trabzon Şenol Güneş Kompleksi, Karadeniz Teknik Üniversitesindeki çalışmalar, Kanuni Bulvarı, Fatih Eğitim Fakültesi Haçkalı Baba Hastanesi ve Atapark farklı seviyeli kavşakları, Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Hüseyin Avni Aker Şehir Parkı ve Spor Müzesi, Sümela-Santa-Uzungöl üçlü turizm aksı oluşturulmasının yanı sıra Uzungöl’de yol ve güvenliğe ilişkin faaliyetler ile çevrenin korunarak turizmin hareketlendirilmesiyle ilgili çalışmaları paylaştı.