Kosova Meclisi Genel Kurulu ertelendi

Karadağ ile sınır anlaşmasını oylaması beklenen Kosova Meclisi Genel Kurulu, tekrar ileri bir tarihe ertelendi.
Kosova Meclisi Genel Kurulu tekrar ertelendi. Milletvekili sayısı yetersizliği nedeniyle toplantının devam etmesi ve sınır anlaşmasının oylanması şartlarının oluşmaması üzerine ertelenen Genel Kurulun gelecek hafta yapılabileceği öğrenildi.
Bu sabahki Olağanüstü Meclis Genel Kuruluna Dış İlişkiler Komisyonunun “Sınır Çizgisinin Belirlenmesi Yasa Tasarısı”nda değişiklik yapılması için ara verilmesi, ardından da Komisyondan yeni bir yasa tasarısının gönderilmesine rağmen genel kurul çalışmalarına devam etmedi. Araya Kosova liderlerinin Avrupa Birliği (AB) üst düzey yetkilileri ile görüşmesinin girmesiyle birkaç saat süren molanın ardından Meclis Genel Kurulu oturumunun ertelendiği haberi geldi.
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