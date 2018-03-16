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Köyceğiz CHP’den Şehitler için lokma

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 13:00 | Son Güncelleme

Köyceğiz CHP İlçe Başkanlığı, Afrin Şehitleri için pazaryeri girişinde lokma döktürdü.Köyceğiz CHP İlçe Başkanlığı Afrin harekatında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü GATA hastanesinde Şehit düşen Dalaman Gürleyik mahallesinden Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Fuat Demir ve Afrin şehitleri için lokma döktürdü.Etkinliğe, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol ile birlikte parti yönetimi katıldı.

Köyceğiz CHP’den Şehitler için lokma

Köyceğiz CHP İlçe Başkanlığı, Afrin Şehitleri için pazaryeri girişinde lokma döktürdü.
Köyceğiz CHP İlçe Başkanlığı Afrin harekatında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü GATA hastanesinde Şehit düşen Dalaman Gürleyik mahallesinden Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Fuat Demir ve Afrin şehitleri için lokma döktürdü.
Etkinliğe, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol ile birlikte parti yönetimi katıldı. CHP İlçe Başkanı Hüseyin Erol etkinlikte yaptığı açıklamada; “Bu etkinlik milletimizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde toplumsal duyarlılığımıza sahip çıkmak ve perçinlemek için yapılmıştır. Tüm Şehitlerimiz en yüce değerimizdir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü tüm ulusumuzun ortak faydasıdır. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ anlayışı ile bir kez daha vatan uğruna canlarını ortaya koyan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.” dedi.

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