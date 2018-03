Köyceğiz’de muhtarlarla buluşma

Köyceğiz Belediyesi tarafından muhtarlarla buluşma toplantısı düzenlendi.

Kulak Mesire Alanı’nda gerçekleşen toplantıda, Köyceğiz Belediyesinin çalışmaları ile ilgili tanıtım videosu gösterimi yapıldı. Belediye faaliyet raporu kitapçık halinde katılımcılara dağıtıldı.

Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, muhtarların isteklerini dinledi.

Milletvekili Nihat Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada; “Köyceğiz’in dününü de biliyoruz, bugününü de biliyoruz. Öncelikle Kamil Başkana sahip çıkılması gerekiyor. Bu parklar, bu bahçeler emeğin ürünü. Bugün hizmet üretmek için emek harcayan bir belediye başkanı var. Köyceğiz gerekli hizmeti aldı, almaya da devam edecek. 2014’deki zorlu seçimlerin ardından, yaptığımız mücadele ile Köyceğiz Belediyesi 3 yıldır Ak Partili Belediye Başkanı tarafından yönetiliyor. Burada vatandaşa hizmet ulaşsın diye herkes bütün gücü ile çalışıyor. Belediye Başkanımız çok mütevazi öyle bir anlatıyor, sanki çok kolay olmuş gibi ama öyle değil, gerçekten çok emek harcanarak yapılan hizmetler bunlar. Muğla’nın her karış toprağına hizmet etmek bizim aşkımız. Muğla için 24 saat çalışarak hizmetin gelmesi için elimizden gelen katkıyı ortaya koyarız. 15 yılda Muğla’nın her karış toprağı hizmetle buluştu, buluşturmaya devam ediyoruz. Yapısal sorunlarımız da var. Köyceğiz’de hazine arazisi ile ilgili sorunları biliyoruz, imar ile ilgili vatandaşımızın sorunlarını gidermek için çalışma yürütüyoruz. Harcadığımız her emeğin hizmet olarak Muğla’ya dönmesi bizi mutlu ediyor. Karaağaç ile ilgili Milli Savunma Bakanımızdan randevu aldık. Allah izin verirse o sorunu da çözeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ise; “Hizmetler konusunda belediye başkanımız çok mütevazi, son 3 yılda yapılan hizmetler rakamlarla ifade edilemeyecek boyutta, Hükümet Konağı projemiz kabul edildi. Çizim aşamasına geldi, aile bakanlığına sunduğumuz evde bakım projesi kabul edildi, aş evi projesi var, 150 vatandaşımızın evine her gün yemek götüreceğiz. Bu proje kabul edildi. Bu projelerin kabul edilmesinde göstermiş oldukları emekten dolayı da hem vekilime hem de başkanıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Çalmadık kapı, dokunmadık omuz bırakmayacağız”

2014 yılında görevi devir aldıktan sonra öncelikle yeni belediye binası çalışmalarına başladıklarını söyleyen Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan; “Bize başımızı sokacak bir belediye binası lazımdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımları ile bu ihtiyacımızı giderdik. 2014’ten sonra Köyceğiz kordon, Ata Park’ın düzenlenmesi yapıldı. İlçe genelinde 9 adet çocuk oyun bahçesi ve park yaptık. Bunların hepsi hibe, bu hususta tabiat varlıkları genel müdürlüğümüze şükranlarımız arz ediyorum. 25 Mahallede parke çalışmalarını tamamladık. 5 alana düğün salonu yaptık. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın yardımı ile halı saha, voleybol ve basketbol sahaları yaptık. Belediye araç parkının yüzde 90’ını tamamen yeniledik. En son cenaze aracımızı yeniledik. GEKA vasıtası ile Sultaniye Kaplıcalarının çehresini değiştirdik. Projesi hayata geçiyor, Köyceğiz’e çok iyi bir Kaymakamlık binası hediye etmiş olacağız. Köyceğiz’in en büyük problemlerinden bir tanesi mülkiyet sorunu, 2B ve hazine arazileri, bizim halkımızın, muhtarlarımızın en büyük korkularından birisi rayiç bedellerin tespiti. Rayiç bedeller konusunda halkın ödeyebileceği şekilde çalışma yapılacağını umut ediyorum. Köyceğiz, belediye başkanı olduğumuz günden itibaren hiç görmediği çalışma ile tanışıyor, şundan emin olun şu gök kubbede hoş bir seda bıraktığımız kanaatindeyim. Çalışmalarımızın devam edebilmesi için Mahalle muhtarlarımızın ve temsilcilerimizin bize desteklerini esirgemeyeceğini, hep beraber çalmadık kapı, dokunmadık omuz bırakmayacağımızı ümit ediyorum.” dedi.

“2018 Köyceğiz için yatırım yılı olacak”

Belediyenin 2018 yılı içerisinde yapmayı planladığı çalışmalardan da bahseden Başkan Ceylan, şunları söyledi; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Kalkınma Bakanlığımızın destekleriyle büyük bir çalışma içerisine girdik. İhalelerimiz devam ediyor. Kasapların bulunduğu meydan, Pazar yerine bitişik olan eski zirai donatım yerinin meydan olarak düzenlenmesi, Yeni Mahallede 9 dönüm park alanının oluşturulması, Toparlar Mahallesinde 2 adet park alanının oluşturulması projeleri var. Mahallelere parke çalışmaları için ihaleler devam ediyor. İller bankası vasıtası ile yaklaşık 175 bin metre kare parke ihalesi çalışmasına gireceğiz. Sakin şehir başvurumuz ve çalışmalarımız Nisan ayı içerisinde devam edecek. 2018 yılının Köyceğiz için bir yatırımı yılı olacağını umut ediyorum. 16-17 Milyon civarında bir yatırım bekliyor Köyceğiz’i, bana bu konuda destek veren sayın Milletvekillerimize, Kaymakamımıza, çalışma arkadaşlarıma ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum.”