"Köysüz tarım, tarımsız hayat olmaz, köylerimiz bizim can damarımızdır. Köylülerimiz üretimin kahramanlarıdır, tarım milli bir olaydır, tarımsız bir hayat düşünülemez. Göreve başladığımız günden beri gece gündüz demeden ülkemizin kalkınması için çiftçilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın refah düzeyinin artması için çalışıyoruz. Tarımsal geleceğimizi şekillendirecek projelerimizi hayata geçiriyoruz. Buradaki dezavantajımız, tarım projeleri uzun vadeli gerçekleşiyor, hemen olmuyor. Bakın 500 bin damızlık koyun projesini Şırnak'tan başlattık. İnşallah Şanlıurfa'da da 14 Haziran'dan önce başlatmış olacağız. Daha nice devasa projeler yaptık. Birliğimizi, dirliğimizi Allah bozmasın, 15 yılda çok büyük şeyler yaptık. Tarımı gelişmemiş, kendine yeterli olmayan bir ülkenin bağımsızlığından söz edilemez. Köyü kalkındırmadan ülkeyi kalkındıramayız, kalkınma kırsaldan başlayacak."

Fakıbaba, göreve geldiği ilk günden itibaren kırsaldaki sorunları çözmek adına gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Gıda, tarım ve hayvancılığın ülkelerin gelişimindeki önemine değinen Bakan Fakıbaba, hayata geçirecekleri projelerle, Türkiye'yi bu anlamda ileriye taşıyacaklarına inandığını kaydetti.

Fakıbaba, daha sonra ilçe meydanında düzenlenen "İçme Suyu Tesisleri Temel Atma Töreni ile Organik Tarım ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, Halfeti'yi bölgenin parlayan yıldızı haline getireceklerini söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Mahallesi'ni ziyaret eden Fakıbaba, esnaf ile vatandaşların sorunlarını dinledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Tarımı gelişmemiş, kendine yeterli olmayan bir ülkenin bağımsızlığından söz edilemez. Köyü kalkındırmadan ülkeyi kalkındıramayız, kalkınma kırsaldan başlayacak." dedi.

- "Bizi hiçbir şey ayıramaz, biz et tırnak olmuşuz"

AK Parti olarak Türkiye'nin her bölgesine aynı şekilde hizmet ulaştırdıklarını dile getiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 24 Haziran'daki seçimlerde vatandaşlardan güçlü destek istedi.

Fakıbaba, 24 Haziran'dan sonra yatırımların artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Çiftçilerimize gübre, mazot, tohum desteği veriyoruz. Bizim için Şanlıurfa, Şırnak, Manisa, Diyarbakır, Allah şahittir aynıdır. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı aynıdır, hepsi birinci sınıf vatandaştır. Bizi hiçbir şey ayıramaz, biz et tırnak olmuşuz. Sıkıntılar vardır, bunlar çözülür ama bunlar kavgayla, silahla olmaz, bizim mutlaka kardeşçe oturup problemleri çözmemiz lazım, çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok." diye konuştu.

Programa, Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, bazı milletvekili adayları da katıldı.

