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Kral Abdullah'tan vergi yasası konusunda hükümete çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 00:30 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı Abdullah, ülkede tepkilere ve gösterilere neden olan vergi yasası konusunda hükümete ve meclise uzlaşı çağrısı yaptı

Ürdün Kralı Abdullah, ülkede tepkilere ve gösterilere neden olan vergi yasası konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırdı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdulllah, Ulusal Siyaset Meclisi toplantısında, tepkilere yol açan vergi yasası konusunda "mali reformların yükünü sadece halka yüklemenin adil olmadığını" belirterek, hükümete ve meclise uzlaşıya varma çağrısında bulundu.

Kral Abdullah, meclisi ve hükümeti "insanları yormayacak, vergi kaçırılmasına karşı ve vergi toplanmasını kolaylaştıran" bir formül bulmaya davet ederek, partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının diyaloğa katılmasının önemine vurgu yaptı.

Vatandaşın çıkarına, gerçekçi ve uygulanabilir teklifler sunulması çağrısında bulunan Kral Abdullah, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerden ödün verilmemesini istedi.

Kral Abdullah, devletin bütün kurumlarının harcamaları kontrol etmesinin ve akılcı kullanmasının gerekliliğinin ve vatandaşa sunulan hizmet ile vergiler arasında denge olmasının öneminin altını çizdi.

Ürdünlülerin bilinçli olmasına ve ülkesinin zorlukların üstesinden gelme kabiliyetine güvendiğini aktaran Abdullah, Ürdün'ün bölgesel sıkıntılar sebebi ile mali sıkıntılarla karşı karşıya bulunduğunu ve ülkedeki durumun 5 yıl önceki gibi olmadığını belirtti.

Ürdün meclisi, hükümetin 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) kazanç getireceğini savunduğu gelir vergisi tasarısını geçen hafta onaylamıştı.

IMF'nin diktesi olarak görülen "gelir vergisi kanun tasarısının onaylanması" ülkede birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, el-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde de vergi yasasını protesto için gösteriler yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ürdün Kralı Abdullah vergi yasası

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