Kral Abdullah'tan vergi yasası konusunda hükümete çağrı

Ürdün Kralı Abdullah, ülkede tepkilere ve gösterilere neden olan vergi yasası konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırdı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdulllah, Ulusal Siyaset Meclisi toplantısında, tepkilere yol açan vergi yasası konusunda "mali reformların yükünü sadece halka yüklemenin adil olmadığını" belirterek, hükümete ve meclise uzlaşıya varma çağrısında bulundu.

Kral Abdullah, meclisi ve hükümeti "insanları yormayacak, vergi kaçırılmasına karşı ve vergi toplanmasını kolaylaştıran" bir formül bulmaya davet ederek, partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının diyaloğa katılmasının önemine vurgu yaptı.

Vatandaşın çıkarına, gerçekçi ve uygulanabilir teklifler sunulması çağrısında bulunan Kral Abdullah, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerden ödün verilmemesini istedi.

Kral Abdullah, devletin bütün kurumlarının harcamaları kontrol etmesinin ve akılcı kullanmasının gerekliliğinin ve vatandaşa sunulan hizmet ile vergiler arasında denge olmasının öneminin altını çizdi.