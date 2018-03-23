Kremlin, İngiltere’nin Rusya’da kimyasal silahların yokluğunu kabul etmede isteksiz davrandığını söyledi.

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada, İngiltere’nin eski Rus ajanı Sergei Skripal’in İngiltere’nin Salisbury şehrinde zehirlenmesiyle ilgili kimyasal silahların Rusya’da olmadığını kabul etme konusunda isteksiz davrandığını söyledi.

Peskov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün de onayıyla (OPCW) Rusya’nın bütün kimyasal silahları imha ettiğini vurguladı. Peskov ayrıca, İngiltere’nin Rusya Büyükelçisi Laurie Bristow’un Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen büyükelçiler toplantısına katılmadığını da sözlerine ekledi. Peskov, "İngiltere’nin büyükelçisini toplantıda görmedik. Eğer İngiltere’nin soruları varsa neden büyükelçisini toplantıya göndermedi? Sorular soruyorlar ama cevap vermeye gönüllü değiller. Sanki herhangi bir cevap almak istemedikleri sorular soruyorlarmış gibi ya da sanki önceden kararları olan sorular soruyorlarmış gibi. Bu hiç adil değil ve uluslararası yasalara ve diplomasiye aykırı bir durum. İngiltere, Rusya’da kimyasal silahların yokluğunu kabul etme konusunda isteksiz davranıyor. Bu Rusya’da kimyasal silahların olmadığı gerçeğe karşı gözlerini kapatmaktır” dedi.

Peskov, Rusya’nın Skripal’in zehirlenmesiyle ilgili komplo teorilerin yapay olarak inşa edilmiş olduğunu belirtti.