HABER

Kremlin: "Rus tarafı ABD ile görüşmeye açık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 15:24 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya’nın daha önce devlet başkanlarının kararlaştırdıkları üzere ABD ile görüşme hazırlıklarına devam edildiğini söyleyerek, "Rus tarafı Amerika ile görüşmeye açık" dedi.Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce ADB Başkanı Donald Turmp ile kararlaştırdıkları üzere görüşme hazırlıklarına devam edildiğini, fakat Washington’dan herhangi bir bilgi almadıklarını bildirdi.Peskov, "Şu anda, ABD tarafından Rus diplomatları sınır dışı etmek için alınan kararların zeminine karşı ve ABD’nin Başkan tarafından yapılan açıklamaları uygulamaya hazır olup olmadığı konusunda hiçbir bilgiye sahip değiliz.

Kremlin: "Rus tarafı ABD ile görüşmeye açık"

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya’nın daha önce devlet başkanlarının kararlaştırdıkları üzere ABD ile görüşme hazırlıklarına devam edildiğini söyleyerek, "Rus tarafı Amerika ile görüşmeye açık" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce ADB Başkanı Donald Turmp ile kararlaştırdıkları üzere görüşme hazırlıklarına devam edildiğini, fakat Washington’dan herhangi bir bilgi almadıklarını bildirdi.
Peskov, "Şu anda, ABD tarafından Rus diplomatları sınır dışı etmek için alınan kararların zeminine karşı ve ABD’nin Başkan tarafından yapılan açıklamaları uygulamaya hazır olup olmadığı konusunda hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu ABD’li meslektaşlarımıza bağlı, fakat Rusya tarafı ABD ile görüşmeye açık" dedi. Peskov, Putin’in bu konudaki duruşunu hatırlatarak," Rus tarafı, rakiplerimiz ve ortaklarımızla olduğu kadar, ABD de dahil olmak üzere tüm ülkelerle karşılıklı güvene dayalı olarak faydalı ilişkiler geliştirmeye hazır" şeklinde açıklamada bulundu.
Geçtiğimiz haftalarda Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın, seçim zaferini tebrik etmek için Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde liderlerin dışişleri bakanlarına aralarındaki görüşmenin hazırlıkları için talimat verme konusunda anlaştıklarını görüşmenin tarihi konusunda net bir karar almadıklarını söylemişti.

'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum''Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum'
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışıMeral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı
İş adamına 'gaip' şoku!İş adamına 'gaip' şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.