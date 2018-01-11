Kritik görüşmede tarihi karar! Sıra ittifakın yol haritasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelerek, 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlere kadar iki partinin izleyeceği yöntem, uyum yasaları konusunda ittifak ve baraj konusu başta olmak üzere atılabilecek adımları görüştü. Görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

Bahçeli’nin hafta başında yaptığı basın toplantısında, Kasım 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkartmayacaklarını, adaylarının Erdoğan olduğunu açıklamasının ardından, Ak Parti ve MHP’nin izleyeceği yol haritasını belirlemek üzere dün liderler bir araya geldi.

Bahçeli, basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girmesi için, “evet” cephesinde yer alan MHP’nin, sistemin tam anlamıyla uygulanacağı 2019 seçiminde Erdoğan’ı destekleyeceğini ifade etmiş, bu desteğin sistemin pekişmesi adına 5 yıl boyunca süreceğini de söylemişti. Bahçeli, iki partinin genel seçimde ittifak yapması formülünü açıklarken de oy pusulasında hem ittifakın hem de partilerin isminin bulunacağı bölümlerin bulunmasını önermişti. Bahçeli, Ak Parti’den davet gelmeden bu önerilerle ilgili görüşme yapılmasının siyasi nezaketsizlik olacağını açıklamıştı.