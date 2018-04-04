Kritik zirve sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Ankara’da yapılan Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan zirvede liderler, 1 saat 40 dakika boyunca Suriye’de ateşkesin sağlanması, Astana ve Soçi’de alınan kararların sahaya nasıl yansıdığı, sivil ölümlerin önüne geçilmesi, insani yardımlar, normalleşme sürecinin başlaması ve Türkiye’nin Suriye bağlamında terörle mücadelesi konularını görüştü. Zirve sona ererken, liderlerin ortak basın toplantısı için gazetecilerin karşısına çıkması bekleniyor.