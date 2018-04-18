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Küba’da Castro dönemi sona eriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 19:41 | Son Güncelleme

Küba’da 1959 yılından bu yana ilk kez devlet başkanlığında Castro adı olmayacak.Küba’da Ulusal Meclis üyeleri, Havana’da Castro devrini sona erdirecek iki günlük oturuma başladı.

Küba’da 1959 yılından bu yana ilk kez devlet başkanlığında Castro adı olmayacak.
Küba’da Ulusal Meclis üyeleri, Havana’da Castro devrini sona erdirecek iki günlük oturuma başladı. 605 milletvekili Ulusal Meclis başkanını, devlet başkanı yardımcısını ve Devlet Konseyi’nin 29 üyesini seçmek için oy kullanacak. Küba Devrimi’nin lideri Fidel Castro’dan 2006’da devlet başkanlığını devralan Raul Castro, oturumda istifasını sunacak. Yeni devlet başkanının ise mevcut Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel’in olması bekleniyor. Böylece 1959 yılında gerçekleştirilen devrimden beri ilk kez Castro ailesinden bir üye ülkenin yönetiminde yer almayacak.
Ulusal Meclis üyeleri gizli oy kullanacak ve sonuçlar Resmi Granma gazetesinde Perşembe günü duyurulacak.
Öte yandan, Görevinden istifa eden Castro’nun, iktidardaki Komünist Partinin başında kalacağı belirtildi.

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