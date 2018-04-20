Küba’nın yeni lideri Diaz-Canel oldu

Küba’da Raul Castro’nun emekliliğe ayrılmasının ardından yerine Miguel Daz-Canel seçildi.

Küba’da 1959 yılından bu yana ilk kez devlet başkanlığında Castro adı olmayacak. 2021’e kadar parti başkanlığı görevini koruyacak olan Raul Castro, yerini Miguel Daz-Canel’e bıraktı. 12 Mart’ta ön sonuçları açıklayan Küba Ulusal Seçim Komisyonu (CNE) tarafından bugün yayınlanan kesin sonuçlara göre, emekliliğe ayrılan Castro’nun yerine oyların yüzde 94.43’ünü alan başkan yardımcısı Miguel Daz-Canel seçildi. Yüzde 85.65 katılım sağlanan oylamada 605 milletvekili meclise girmeye hak kazandı. Böylece 1959 yılında gerçekleştirilen devrimin ardından ilk kez Castro ailesinden bir üye ülkenin yönetiminde yer almadı.

Daz-Canel kimdir?

1960 yılında dünyaya gelen Miguel Daz-Canel, elektrik mühendisliği eğitimi aldı ve 20’li yaşlarında siyasi kariyerine “merhaba” dedi. 33 yaşında Geç Komünist Birliği’nde Genel Sekreter Yardımcısı olan Diaz-Canel 2013 yılında Raul Castro tarafından Devlet Başkan Yardımcılığına getirildi.