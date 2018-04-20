Küba’nın yeni lideri Diaz-Canel yemin etti

Küba’da Raul Castro’nun emekliliğe ayrılmasının ardından yerine seçilen Miguel Diaz-Canel yemin etti.
Küba’da Castro devri resmen sona erdi. Devlet Başkanlığı görevine seçilen Miguel Diaz-Canel parlamentoda yemin ederek göreve başladı.
12 Mart’ta ön sonuçları açıklayan Küba Ulusal Seçim Komisyonu (CNE) tarafından bugün yayınlanan kesin sonuçlara göre, emekliye ayrılan Castro’nun yerine oyların yüzde 94.43’ünü alan başkan yardımcısı Miguel Diaz-Canel seçildi. Yüzde 85.65 katılım sağlanan oylamada 605 milletvekili meclise girmeye hak kazandı. Böylece 1959 yılında gerçekleştirilen devrimin ardından ilk kez Castro ailesinden bir üye ülkenin yönetiminde yer almadı.
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