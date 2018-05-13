"Küçük çocuklarımızı evlendirmeyin"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, yasal evlenme yaşları gelmeyen çocukların evlendirilmemesini istedi.

İncirliova Belediyesi tarafından Acarlar Mahallesi'nde 2 katlı 40 öğrenci kapasiteli kreşin temel atma törenine katılan Depboylu, burada yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi yasasıyla ilçe belediyelerinin hizmet verme imkanlarının kısıtlandığını öne sürdü.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken hizmetlerin Acarlar Mahallesi'ne uğramadığını savunan Depboyu, "İncirliova Belediyesinin yapması gereken yerlerde diğer işler tamamlanmadığı için sürekli erteleniyor. Önümüze sandık 24 Haziran’da gelecek. Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçiminde Acarlarlı kardeşlerim kendilerine yapılan hizmeti en doğru şekilde oylayacaklardır. Vatanı da milleti de devleti de bayrağı ve Türk dilini de doğru kişilere emanet ediniz.” dedi.

- 24 saat açık kreş

Depboylu, temelini attıkları kreşin Türkiye'de bir ilk olacağını belirterek şöyle devam etti:

"Lütfen küçük yaştaki kızlarımızı yasal evlenme tarihleri gelene kadar evlendirmeyelim. Kız çocuklarımız okusun meslek sahibi olsunlar. Sizlerin çektiği çileleri çekmesinler. Devletimiz 18 yaşını doldurmuş her bireye, kendi isteğiyle evlenme hakkı veriyor. 17 yaşını dolduran kız ve erkeklere ise anne babasının izni varsa yine evlenme izni veriyor. 16 yaşında ise bir zorunluluk varsa mahkeme kararıyla da evlendirme izni veriliyor. Ama 16 yaşın altındaki çocuklarınızı evlendirmeyin. Evlendirirseniz yarın bir gün onunla evlenen erkek çocuğunun anne ve babası da ceza alacak. O zaman yine sizler üzüleceksiniz ve kızlarınız mağdur olacaklar. Bu da benim sizden Kadın Aile ve Engellilerden sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak isteğimdir. Gelin kızlarımızı okutalım, onları gelecek için güçlü birer kadın olarak hazırlayalım.