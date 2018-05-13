"Küçük çocuklarımızı evlendirmeyin"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, yasal evlenme yaşları gelmeyen çocukların evlendirilmemesini istedi.
İncirliova Belediyesi tarafından Acarlar Mahallesi'nde 2 katlı 40 öğrenci kapasiteli kreşin temel atma törenine katılan Depboylu, burada yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi yasasıyla ilçe belediyelerinin hizmet verme imkanlarının kısıtlandığını öne sürdü.
Aydın Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken hizmetlerin Acarlar Mahallesi'ne uğramadığını savunan Depboyu, "İncirliova Belediyesinin yapması gereken yerlerde diğer işler tamamlanmadığı için sürekli erteleniyor. Önümüze sandık 24 Haziran’da gelecek. Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçiminde Acarlarlı kardeşlerim kendilerine yapılan hizmeti en doğru şekilde oylayacaklardır. Vatanı da milleti de devleti de bayrağı ve Türk dilini de doğru kişilere emanet ediniz.” dedi.
- 24 saat açık kreş
Depboylu, temelini attıkları kreşin Türkiye'de bir ilk olacağını belirterek şöyle devam etti:
"Lütfen küçük yaştaki kızlarımızı yasal evlenme tarihleri gelene kadar evlendirmeyelim. Kız çocuklarımız okusun meslek sahibi olsunlar. Sizlerin çektiği çileleri çekmesinler. Devletimiz 18 yaşını doldurmuş her bireye, kendi isteğiyle evlenme hakkı veriyor. 17 yaşını dolduran kız ve erkeklere ise anne babasının izni varsa yine evlenme izni veriyor. 16 yaşında ise bir zorunluluk varsa mahkeme kararıyla da evlendirme izni veriliyor. Ama 16 yaşın altındaki çocuklarınızı evlendirmeyin. Evlendirirseniz yarın bir gün onunla evlenen erkek çocuğunun anne ve babası da ceza alacak. O zaman yine sizler üzüleceksiniz ve kızlarınız mağdur olacaklar. Bu da benim sizden Kadın Aile ve Engellilerden sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak isteğimdir. Gelin kızlarımızı okutalım, onları gelecek için güçlü birer kadın olarak hazırlayalım.
Bugün burada çok güzel bir çalışmanın temeli atılıyor. Burası tamamlandığında Türkiye’de ilk olan bir uygulama olacak. 24 saat boyunca açık olacak. Gerçekten tüm Türkiye’ye örnek olacak bir uygulama olacak. Acarlarlı annelerimizin buna çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Acarlarlı kadınların gerçekten hayatı çok zor. İşleri zor ama Acar demek çalışkan demektir. inşallah bu kreşte onlara hayırlı olur."
Belediye başkanı Gürşat Kale ise verdikleri sözü yerine getirmeye çalıştıklarını ve kısmetin anneler güne denk gelmesinin anlamında büyük olduğuna vurgu yaparak, "Buraya bir kreş sözü vermiştik, o da bugüne yani Anneler Günü'ne denk geldi. Öncelikle tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Annelerimize ömür boyu dua etsek onların hakkını ödeyemeyiz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Depboylu ve diğer protokol üyeleri kreşin temelini attı.
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