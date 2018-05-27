"Küçükkuyu rampaları tünellerin bitmesiyle kısa sürede geçilecek"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçilmesi takriben bir saati bulan Küçükkuyu rampalarının, inşaat halindeki tünellerin bitmesiyle 5-10 dakika gibi kısa sürede geçileceğini belirterek, "T1 ve T2 diye iki tünelimiz var. Toplam uzunluğu bin 700 metre olan T1 tünelinin aşağı yukarı bin 200 ile bin 300 metreleri bitmiş durumda. Kalan bölümün de inşallah yıl sonuna kadar bitmesini diretiyor çalışanlar." dedi.

AK Parti'nin ikinci sıra Çanakkale Milletvekili adayı Julide İskenderoğlu ile Ayvacık ve Küçükkuyu arasındaki duble yol çalışmaları kapsamında Nusratlı rampalarındaki iki tünelde incelemelerde bulunan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazdağları rampalarının Çanakkale ile İzmir arasındaki sorunlu bir ulaşım noktası olduğunu söyledi.

Bölgenin kazalar ve ölümlerle hafızalarda yer ettiğini dile getiren Turan, "Çanakkale, bir marka kent. Bu marka kentte çok farklı alt başlıklar var. Her ilçemiz, her bölgemiz ayrı bir kıymet. Bugün Midilli seferleri için açılacak olan gümrük kapısı ve ilgili birimin hizmet açılış töreni için Küçükkuyu'dayız. Bu tarafa gelmişken tünelimizi ziyaret edelim istedik." şeklinde konuştu.