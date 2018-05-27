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"Küçükkuyu rampaları tünellerin bitmesiyle kısa sürede geçilecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 18:36 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Takriben bir saati bulan Küçükkuyu rampaları, bu tünellerin bitmesiyle 5-10 dakika gibi kısa bir sürede geçilecek" - "T1 ve T2 diye iki tünelimiz var. Toplam uzunluğu bin 700 metre olan mesafenin aşağı yukarı bin 200 ile bin 300 metreleri bitmiş durumda. Kalan bölümün de inşallah yıl sonuna kadar bitmesini diretiyor çalışanlar"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçilmesi takriben bir saati bulan Küçükkuyu rampalarının, inşaat halindeki tünellerin bitmesiyle 5-10 dakika gibi kısa sürede geçileceğini belirterek, "T1 ve T2 diye iki tünelimiz var. Toplam uzunluğu bin 700 metre olan T1 tünelinin aşağı yukarı bin 200 ile bin 300 metreleri bitmiş durumda. Kalan bölümün de inşallah yıl sonuna kadar bitmesini diretiyor çalışanlar." dedi.

AK Parti'nin ikinci sıra Çanakkale Milletvekili adayı Julide İskenderoğlu ile Ayvacık ve Küçükkuyu arasındaki duble yol çalışmaları kapsamında Nusratlı rampalarındaki iki tünelde incelemelerde bulunan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazdağları rampalarının Çanakkale ile İzmir arasındaki sorunlu bir ulaşım noktası olduğunu söyledi.

Bölgenin kazalar ve ölümlerle hafızalarda yer ettiğini dile getiren Turan, "Çanakkale, bir marka kent. Bu marka kentte çok farklı alt başlıklar var. Her ilçemiz, her bölgemiz ayrı bir kıymet. Bugün Midilli seferleri için açılacak olan gümrük kapısı ve ilgili birimin hizmet açılış töreni için Küçükkuyu'dayız. Bu tarafa gelmişken tünelimizi ziyaret edelim istedik." şeklinde konuştu.

Turan, tünellerin bölge için can damar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Takriben bir saati bulan Küçükkuyu rampaları, bu tünellerin bitmesiyle 5-10 dakika gibi kısa bir sürede geçilecek. Burada T1 ve T2 diye iki tane tünelimiz var. Toplam uzunluğu bin 700 metre olan T1 tünelinin aşağı yukarı bin 200 ile bin 300 metreleri bitmiş durumda. Kalan bölümün de inşallah yıl sonuna kadar bitmesini diretiyor çalışanlar. Buraya gelerek çalışanların derdi, isteği var mı diye onları dinledik. Çanakkale'nin turizmine, sanayisine çok büyük katkı sağlayacağını umut ediyoruz.

Çanakkale merkezden İzmir hattı üzerinde en çok ölümün ve kazanın olduğu, en çok sorunun olduğu yer bu bölge. Küçükkuyu rampalarının da tünellerden sonra yoluna girmesiyle, muazzam bir imkan elde etmiş olacağız. Çok daha keyifli bir yolculuk yapma imkanı bulacağız."

Millete hizmet etmekten büyük keyif aldığını belirten Turan, "Her şeyin en iyisine layık olduğunu biliyoruz. Büyük şehirlerimizde yaşam kalitesini artıran ne varsa buralarda olsun istiyoruz. Bununla ilgili tüm ilçelerimizdeki hastaneler, yollar, okullar, tüneller, köprüler, hepsiyle ilgili ciddi bir görevimiz ve emeğimiz var. İnşallah bunlarla ilgili takip sürecini de yakından inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İskenderoğlu da Çanakkale için özel bir projeye imza attıkları için sevinçli olduğunu vurgulayarak, "Marka kent Çanakkale'nin her noktasında AK Parti'nin başka bir damgası var. Ayvacık'ta bugün yapılan Kazdağları tünelinde inceleme yaptık. Görüyorum ki çevreci ve kenti ulaşıma açacak proje, 2019'dan sonra Çanakkale'ye, Türkiye'ye yakışır bir proje olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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