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Kudüs Belediyesi, BM’in Kudüs temsilciliği ve kilise banka hesaplarını dondurdu

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 13:15 | Son Güncelleme

Kudüs Belediye Başkanlığı, bazı BM kuruluşları ve kiliselere 188 milyon dolarlık emlak vergisi borcu çıkararak, banka hesaplarını dondurdu.

Kudüs Belediye Başkanlığı, bazı BM kuruluşları ve kiliselere 188 milyon dolarlık emlak vergisi borcu çıkararak, banka hesaplarını dondurdu. Bu uygulamanın uluslararası kuruluşlar ile İsrail Maliye Bakanlığını karşı karşıya getireceği kaydedildi.
Kudüs Belediye Başkanlığı, BM ve kiliselerin sahip olduğu binalarının hukuki olarak ibadet yeri olarak kaydedilmediği için vergiden muaf tutulamayacağını belirterek, o binalara milyonlarca dolarlık ceza kesti.
Bu adımın belediye ile maliye bakanlığı arasında fonlar konusunda bir gerilime yol açacağı ileri sürüldü. Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat’in Maliye Bakanlığı aleyhinde yüksek profilli bir kampanya başlattığı temizlik işçilerine Maliye Bakanlığının girişine çöp dökmeleri talimatı verdiği ve Maliye Bakanlığını 2 bin çalışanın işine son vermekle tehdit ettiği kaydedildi.
Belediye Başkanı Nir Barkat, BM ve kiliselere ait 887 binaya 188 milyon dolar ceza keseceğini iki hafta önce Başbakanlık, Maliye, İçişileri ve Dışişleri Bakanlığına bildirdiğini söyledi.
Belediye Başkanı Nir Barkat, daha önce Belediye Başkanlığında yaptığı basın toplantısında Maliye Bakanlığı ile Şehir Bütçesi konusunda anlaşmazlığı olduğunu belirtmişti.
Devletin, kiliselerle yaptığı bir anlaşmanın ardından Belediye’nin dört yıllığına onlardan vergi toplamama kararı adı hatırlatıldı.

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