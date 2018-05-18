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"Kudüs bizim sınavımız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 23:05 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Biz artık Mescid-i Aksa'nın ve bizim ilk kabemizin nöbetini sadece Filistinlilere bırakmayacağız, bırakmamak zorundayız çünkü 70 yıldır sadece o masum insanların sırtındaki bu büyük dava, onlara ağır geliyor ve biz, sadece seyretmekle yetiniyoruz. Onun için bir şey yapmak vakti" - "Kudüs bizim sınavımız. Bugün namusumuza, izzetimize saldırı vardır. Orada bir avuç Filistinli Müslüman kardeşimiz, bütün Müslüman coğrafyasının izzetini ve namusunu korumak için bir mücadele sarf ediyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Biz artık Mescid-i Aksa'nın ve bizim ilk kabemizin nöbetini sadece Filistinlilere bırakmayacağız, bırakmamak zorundayız. Çünkü 70 yıldır sadece o masum insanların sırtındaki bu büyük dava, onlara ağır geliyor ve biz sadece seyretmekle yetiniyoruz. Onun için bir şey yapmak vakti." dedi.

Çavuşoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesince Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, Kudüs'ün gökte inşaa edilip yere indirilen bir şehir olduğunu söyledi.

Mescid-i Aksa'nın tüm Müslümanların haremi olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki 70 yıldır bizim haremimizde bir kirli el geziniyor. Bu kirli el, son derece pervasızca, kendisine teşni olarak destekleyenler tarafından da gözümüzün içine baka baka sinir uçlarımıza dokunuyor. Kudüs, bizim sınavımız. Bugün namusumuza, izzetimize saldırı vardır. Orada bir avuç Filistinli Müslüman kardeşimiz, bütün Müslüman coğrafyasının izzetini ve namusunu korumak için bir mücadele sarf ediyor. Artık bir şey yapmak lazım. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde olduğu gibi 'Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltiniz, elinizle düzeltemiyorsanız dilinizle düzeltiniz, dilinizle düzeltemiyorsanız buğuz ediniz ama bu, imanınızın en zayıf noktası olduğunu gösterir size'."

- "Elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde bir karar verildiğini anlattı.

Komşunun evinde bir yangın varken mutlu olunamayacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Biz artık Mescid-i Aksa'nın ve bizim ilk kabemizin nöbetini sadece Filistinlilere bırakmayacağız, bırakmamak zorundayız. Çünkü 70 yıldır sadece o masum insanların sırtındaki bu büyük dava, onlara ağır geliyor ve biz, sadece seyretmekle yetiniyoruz. Onun için bir şey yapmak vakti. Nasıl yapılır, nasıl olur bilmiyorum ama mutlaka bir şey yapmak zorundayız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ümmetin sesi ve yegane nefesi olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın üzerine çullanmak için fırsat kolluyor. Yetmiyor, yerli işbirlikçiler onunla beraber hareket etmeye devam ediyor. Önümüzde çetin günler var. Bu bilinç ve idrak ile hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Mustafa Gürse tarafından Çavuşoğlu'na bir tablo hediye edildi.

İftar programına Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Vekili İsmail Kuş, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafik Kuralay, dernek üyeleri ve diğer ilgililer katıldı.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa

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