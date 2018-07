Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'AK Parti İYİ Parti'den transfer yapabilir'

MERAL AKŞENER'İN ALTERNATİFLERİ KİMLER?

Parti kurulduğundan bu yana iki isim; “ülkücü” gelenekten gelen Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ, Akşener’e alternatif olarak gösteriliyordu. Hatta sürekli olarak bu isimlerin, parti içinde ilerleyen süreçte “liderlik” mücadelesi başlatacağı konuşuluyordu. Akşener , parti kurulduğunda, “teşkilatlanma” işini Aydın’a vermişti. Aydın’ın teşkilatlar ve delege üzerinde etkin olduğu ifade ediliyor. Her iki isim de, Akşener’in ayrılma kararının ardından, “tek adayımız Akşener” açıklamaları yaptı ve şu an için bir liderlik mücadelesi içine girmeyeceklerinin mesajını verdi. Akşener’in kongre tarihine kadar “ikna olmaması” halinde, bu iki ismin adaylığının gündeme geleceğine işaret ediliyor. Ancak, her iki ismin de “MHP kökenli” olmasının merkez sağ kesimden gelenleri rahatsız edeceği ve partide “yol ayrımlarının” kaçınılmaz olacağı vurgusu yapılıyor. Partide dile getirilen “üçüncü seçenek” ise Akşener’in genel başkanlığa bir dönem ara vermesi, iç dengeyi sağlayacak “üçüncü” isimle birlikte “geçiş dönemi” yönetimini belirlenmesi.