HABER

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 09:51 | Son Güncelleme

Son günlerde siyasi kulislerde 24 Haziran seçimlerinden galip ayrılan ancak 8 puanlık düşüş yaşayan AK Parti'nin Mart 2019 seçimlerinde en düşük oy oranına inebileceği konuşuluyor. AK Parti'nin şimdiden önlem alma telaşına düştüğü ifade edilirken, 24 Haziran seçimleriyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlandığı; il ve ilçelerdeki oy oranı düşüşünün belediyelerden kaynaklı olup olmadığının araştırıldığı aktarıldı. Rapor Cumhurbaşkan Erdoğan’a sunulacak.

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre; AK Parti yöneticileri, 24 Haziran’daki 8 puanlık oy kaybının Mart 2019’da yapılacak yerel seçime etkisinin daha büyük olabileceği ve 17 yıllık iktidar dönemindeki en düşük oy oranıyla karşılaşılabileceği kaygısını taşıyor. Bu nedenle 24 Haziran seçimlerine yönelik rapora, yerel seçimlere hazırlık anlamında büyük önem veriliyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI DEĞİŞEBİLİR

İl ve ilçelere göre yapılacak analizlerde, oy kaybının belediyelerden kaynaklı olduğunun belirlenmesi durumunda mevcut belediye başkanının değiştirilmesine ve yerine partinin oyunu artıracak isim arayışına karar verilecek. Erdoğan’ın, mevcut belediye başkanlarının çoğunu yeniden aday göstermeyeceği, partide başlattığı ‘gençleşme hareketi’ni belediye başkanlarına da yansıtabileceği kaydediliyor. Aday belirleme çalışmaları sırasında 24 Haziran’da yerel seçimler hesaba katılarak listeye konmayan bazı eski milletvekillerinin dikkate alınması da yapılan değerlendirmeler arasında.

50 KİŞİLİK KURULUN YARISINDAN FAZLASINI DEĞİŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yerel seçim çalışmalarına başlamadan önce 18 Ağustos’ta yapılacak kongrede MKYK’de de sürpriz değişikliklere imza atması bekleniyor. Kabine ve grupta yaptığı değişimi MKYK ve ardından da MYK’de yapacağı belirtilen Erdoğan’ın, 50 kişilik kurulun yarısından fazlasını değiştireceği dile getiriliyor.

Birçok bakanın kabine dışında kalması, Erdoğan’ın sadece 4 bakanı kabineye almasının ardından MKYK’deki oluşumun da nasıl gelişeceği merak ediliyor. Halen MKYK üyesi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yerlerini koruyup korumayacağı konusunda ise farklı görüşler dile getiriliyor

Bazı parti yöneticileri, 3 ismin de yeni sistemde parti politikaları, hükümet ve Meclis çalışmalarının sağlıklı işlemesi açısından kurulda yer alacağını belirtiyor.

İkinci görüş ise 3 ismin kurulda yer almasının doğru olmayacağı yönünde.

PARTNERHayretle izlediler! Doğum anı şoke ettiHayretle izlediler! Doğum anı şoke etti
CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehditCHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit
Fatih Altaylı'dan Rahip Brunson'la ilgili ses getirecek iddiaFatih Altaylı'dan Rahip Brunson'la ilgili ses getirecek iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti AK Partili beledi Recep Tayyip Erdoğan 8 mart yerel seçimler

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

İlginizi Çekebilir

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Eeee. Bu millet kime oy verecek, CHP ye mi? İYİ partiye mi? kimse edişelenmesin.. AKP yine rekor kıracak.
defolup git soyunla t.ç kurtulsun,kan ve kaosla beslenen zındık
BOPUN uşağı ihaleci rüşvetçi iftiracı yalancı AKP tamamen dağılmalı ABD projesi cia uşakları yok olmadıkça ıhanet hırsızlık rüşvet bitmez
Cumhurbaşkanına sunulacak derken..
Diğer Haberler
CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit

CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit

Fatih Altaylı'dan Rahip Brunson'la ilgili ses getirecek iddia

Fatih Altaylı'dan Rahip Brunson'la ilgili ses getirecek iddia

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

İYİ Parti'nin başına kim geçecek? Meral Akşener muamması

İYİ Parti'nin başına kim geçecek? Meral Akşener muamması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Afrika'da FETÖ mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Afrika'da FETÖ mesajı

Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım

Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.