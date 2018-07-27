AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre; AK Parti yöneticileri, 24 Haziran’daki 8 puanlık oy kaybının Mart 2019’da yapılacak yerel seçime etkisinin daha büyük olabileceği ve 17 yıllık iktidar dönemindeki en düşük oy oranıyla karşılaşılabileceği kaygısını taşıyor. Bu nedenle 24 Haziran seçimlerine yönelik rapora, yerel seçimlere hazırlık anlamında büyük önem veriliyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI DEĞİŞEBİLİR

İl ve ilçelere göre yapılacak analizlerde, oy kaybının belediyelerden kaynaklı olduğunun belirlenmesi durumunda mevcut belediye başkanının değiştirilmesine ve yerine partinin oyunu artıracak isim arayışına karar verilecek. Erdoğan’ın, mevcut belediye başkanlarının çoğunu yeniden aday göstermeyeceği, partide başlattığı ‘gençleşme hareketi’ni belediye başkanlarına da yansıtabileceği kaydediliyor. Aday belirleme çalışmaları sırasında 24 Haziran’da yerel seçimler hesaba katılarak listeye konmayan bazı eski milletvekillerinin dikkate alınması da yapılan değerlendirmeler arasında.

50 KİŞİLİK KURULUN YARISINDAN FAZLASINI DEĞİŞTİRECEK