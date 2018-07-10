Külliye'de, Bahçeli ile AK Parti'lilerin 'ittifak' fotoğrafı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törene katılan AK Parti Nevşehir heyeti, seçimlerde Cumhur ittifakı kurdukları MHP Lideri Devlet Bahçeli ile poz verdi.
Fotoğrafta, İl Başkanı M. Rauf Yanar ile AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Devlet Bahçeli’nin sağ tarafında, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan sol tarafında yer aldı. Bu fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı ve binlerce yorum yapıldı. Her iki taraf da Cumhur İttifakı'nın devam ettiğinin, birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarının fotoğrafını vermiş oldu.
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