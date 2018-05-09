Kültür varlıkları raporu UNESCO'ya gönderilecek

TBMM Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, "Komisyon raporunu, Meclisimiz aracılığıyla hem UNESCO'ya hem de kaynak ülkelerinin her birine örnek olarak ileteceğiz ve 'gerekli tedbirleri alın' teklifinde bulunacağız." dedi.

İsen, komisyon üyeleriyle birlikte Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bir süre önce raporlarını TBMM Başkanlığına sunduklarını anımsattı.

Mustafa İsen, komisyonun önerilerinin hayata geçirilmesi halinde kültürel varlıkların daha etkin şekilde korunacağını ve tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasının önleneceğini belirtti.

Komisyon raporunda, SİT alanları ve korunması gerekli kültür varlıklarının etrafında yaşayan vatandaşlara, eserlerin önemine ilişkin eğitim verilmesi, güvenlik güçlerinin bölgesel birimlerinin eski eser kaçakçılığını önlemeye yönelik daha fazla çalışma yapması, mücavir alanlardaki taşınmaz kültür varlıklarının tel örgülerle çevrilerek korunması ve höyük, tümülüs ile nekropol alanlarında denetimlerinin artırılması gibi tavsiyelerinin yer aldığını aktaran İsen, müzelerde uzmanlaşmayı teşvik etmek için de daha çok kaynak ayrılması gerektiğinin altını çizdi.