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Kültür varlıkları raporu UNESCO'ya gönderilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

TBMM Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu Başkanı İsen: - "Komisyon raporunu, Meclisimiz aracılığıyla hem UNESCO'ya hem de kaynak ülkelerinin her birine örnek olarak ileteceğiz ve gerekli tedbirleri alın teklifinde bulunacağız"

TBMM Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, "Komisyon raporunu, Meclisimiz aracılığıyla hem UNESCO'ya hem de kaynak ülkelerinin her birine örnek olarak ileteceğiz ve 'gerekli tedbirleri alın' teklifinde bulunacağız." dedi.

İsen, komisyon üyeleriyle birlikte Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bir süre önce raporlarını TBMM Başkanlığına sunduklarını anımsattı.

Mustafa İsen, komisyonun önerilerinin hayata geçirilmesi halinde kültürel varlıkların daha etkin şekilde korunacağını ve tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasının önleneceğini belirtti.

Komisyon raporunda, SİT alanları ve korunması gerekli kültür varlıklarının etrafında yaşayan vatandaşlara, eserlerin önemine ilişkin eğitim verilmesi, güvenlik güçlerinin bölgesel birimlerinin eski eser kaçakçılığını önlemeye yönelik daha fazla çalışma yapması, mücavir alanlardaki taşınmaz kültür varlıklarının tel örgülerle çevrilerek korunması ve höyük, tümülüs ile nekropol alanlarında denetimlerinin artırılması gibi tavsiyelerinin yer aldığını aktaran İsen, müzelerde uzmanlaşmayı teşvik etmek için de daha çok kaynak ayrılması gerektiğinin altını çizdi.

Tarihi eserler açısından Türkiye, Mısır, İran gibi ülkelerin kaynak ülke olduğunu vurgulayan İsen, "Kaynak ülkeler arasındaki ilişkileri artırmak gerekiyor. Komisyon raporunu, Meclisimiz aracılığıyla hem UNESCO'ya hem de kaynak ülkelerinin her birine örnek olarak ileteceğiz ve 'gerekli tedbirleri alın' teklifinde bulunacağız. Bu şekilde sadece kendi ülkemizin değil bir anlamda çevre coğrafyalarda tarihi eser kaçakçılığına maruz kalmış ülkelerin de bilinçlenmesi için bir çalışma gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "Fermanları Kültür Bakanlığı inceletiyor"

Komisyonun, Türkiye'den kaçırılan tarihi eserlerin "padişah hediyesi" olduğu yönündeki iddialar dolayısıyla, Devlet Arşivleri Başkanlığından bu fermanları istediğinin belirtilmesi ve bu konuda yeni bir çalışma yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine İsen, "Fermanlar incelendiğinde, bunların bir kısmının yurt dışına çıkarmaya yetki veren fermanlar değil nakil fermanları olduğuna dair bilgiler vardı. Bunun üzerine Devlet Arşivlerinden rica ettim, bunları gönderdiler ama bunlar üzerinde özellikle bir değerlendirme yapılmamış. Şimdi Kültür Bakanlığı incelemeyi de yaptırıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa İsen TBMM Kültür Varlıklarını Araştırma Komisyonu UNESCO

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