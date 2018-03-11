Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman: “AK Parti, Türkiye’de siyasetin kodlarını değiştirdi”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti’nin Türkiye’de siyasetin kodlarını değiştirdiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Artvin Valiliği ve Artvin Belediyesini ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığınca 4’ncüsü düzenlenen ‘Siyaset Akademisi’ programına katıldı. Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti ile Türkiye siyasetinin yeniden şekillendiğini vurgulayarak, AK Parti siyasetinin millet temelli oluşuna dikkat çekti. Yayman, “Yapılan yollar, köprüler, hızlı trenler, havaalanları, şehir hastaneleri ve diğer büyük yatırımlar Türkiye’yi ileriye taşıdı. AK Partimiz bunlardan daha çok siyasetin kodlarını değiştirerek siyaseti insana hizmet için yapan bir parti olarak çalıştı” dedi. Siyaset Akademisi’nin ülkeyi eğiten, ileriye taşıyan tecrübelerin paylaşılması, ortak akıl oluşması ve ortak gündem oluşturması açısından önemine dikkat çeken Yayman, “İnsanlar bu okula gençlik kollarına üye olarak giriyor. Bir müddet sonra gençlik kollarında vazife alıyor, sonra ana kademede görev alıyor. Merkez ilçe başkanı oluyor, il başkanı oluyor, daha sonra da milletvekili ya da belediye başkanı oluyor. İşte AK Parti’nin sırrı budur. AK Parti’de görev almak onurlu bir vazifedir. Bizleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşı yaptığı, onun ömrü ile bizim ömrümüzü örtüştürüp beraber yol yürüttüğü için Allah’a ne kadar şükretsek azdır” dedi. AK Parti iktidarı dönemindeki terör olayları, Danıştay saldırısı, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 367 krizi, AK Parti’yi kapatma davası, MİT krizi, 17-25 Aralık sürecine değinen Yayman, tüm bunların AK Parti iktidarında gelişen, büyüyen Türkiye’nin önünü kesmek için yapılan planlar odluğunu söyledi. Yayman, “Bunların hepsi oldu ve olmaya devam ediyor. Bu geçmişte yaşananlar bizim daha fazla bir olmamıza, beraber olmamıza, kardeşlik içinde mücadele etmemize vesile olduysa inanın 2019 öncesinde de kuracakları kumpaslar da onların aleyhine dönecek. Biz 2019 seçimlerinde cumhurun ittifakıyla Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapacağız” diye konuştu.

“Türk siyaseti yıllardır darbelerle şekillendi”

Türk siyasetinin 1960 darbesi, 12 Mart muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat postmodern darbesi gibi darbelerle şekillendirildiğini ifade eden Yayman, “1980’da zalim Kenan Evren’in ’Asmayıp da besleyecek miyiz’ diyerek bir sağdan bir soldan astık dedikleri, 16 yaşındaki Erdal Eren’in yaşını büyütüp 18 yaşında komünizm davasından idam ettiler. Ona karşılıkta Mustafa Pehlivanoğlu ülkücü kardeşimizin canına kıydılar. Onu şehit ettiler. Bu zalim darbeler Türkiye’ye çok zaman kaybettirdi, çok geri götürdü. Demokrasi kurumsallaşamadı. Ekonomi trilyonlarca lira kayba uğradı” dedi.

“15 Temmuz darbe girişimi darbelerin en hain olanıdır”

Bunca darbe içinde en zalimi, en gaddarının 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi olduğunu söyleyen Yayman, “15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’de alışılagelen darbelerden farklı olan bir darbeydi. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’yi iç savaşa sürükleme ve bunun sonucunda da işgale açma harekâtıydı. Mağdur olan milletimizdir. Bunlara karşı asla acımayacağız, asla gevşemeyeceğiz. Bunlar F-16’ları uçurup milletin Meclisini bombaladılar. Bunlar tankları milletin üzerine sürdüler. Türkiye ile ilgili oyunların Türkiye’deki iş birlikçisi, ajanları bu FETÖ’cülerdir. Bunlarla mücadele sonuna kadar devam edecektir” dedi.

Programa AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, AK Parti İl Başkanı Erkan Balta, AK Partili ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti İl Başkanı Erkan Balta’nın Yayman’a plaket takdimi ve çekilen toplu fotoğrafla program sona erdi.