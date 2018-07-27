Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Antalya'da (1)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlk altı aylık verileri bir önceki yılla kıyasladığımızda Türkiye genelinde yüzde 30'luk turist sayısında artış var. 16 milyon yabancı ülkemizi ziyaret etmiş. Gururla açıklıyoruz ki bunda en büyük pay Antalya'nın." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Bakan Ersoy, turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlık olarak yeni dönemde yapacakları politikaları anlatan Ersoy, altı aylık verilerin gurur verici olduğunu belirtti.

"İlk altı aylık verileri bir önceki yılla kıyasladığımızda Türkiye genelinde yüzde 30'luk turist sayısında artış var. 16 milyon yabancı ülkemizi ziyaret etmiş. Gururla açıklıyoruz ki bunda en büyük pay Antalya'nın." diyen Ersoy, Antalya'nın 6 milyon 628 binlik turist sayısına ulaştığını aktardı.

Antalya'nın turist sayısının şu ana kadar temmuz rakamlarıyla 7 milyonu geçtiğini bildiren Ersoy, "Bu sene 14 milyonluk bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşacağız. Bu sayılar olmalı ama bunun yanında biz sezon sonundan itibaren artık gelirimizi, turist sayısından daha fazla 'artırdık'ı konuşmamız gerekiyor. Verinin ilk başarının ölçüsü olarak bunu tayin etmemiz gerekiyor." diye konuştu.