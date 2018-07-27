Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bismillah deyip, başlıyoruz (2)

BAKAN ERSOY: 6 AYDA 16 MİLYON YABANCI TURİST GELDİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da turizm sektörü önderleriyle gerçekleştirdiği buluşmada, Türkiye'nin haziran ayı sonu itibarıyla 6 aylık turist rakamlarını açıkladı. 6 aylık verilerin geldiğini belirten Bakan Ersoy, "Gurur verici veriler. İlk 6 ay itibarıyla bir önceki yıla kıyasladığımızda, turist sayısında Türkiye genelinde yüzde 30'luk artış var. 16 milyon yabancı ülkemizi ziyaret etmiş ve gururla açıklıyoruz ki bunda en büyük pay Antalya'nın. 6 milyon 628 binlik turist sayısına ulaşmış. Demek ki şu an itibarıyla 7 milyonu geçmiş olması lazım, temmuz ayını koyduğunuz zaman. Bu sene 14 milyonluk hedefiniz var. Demek ki bu 14 milyonluk hedefi muhtemelen başaracağız. Tabii ki bu sayılar olmalı ama bunun yanında biz sezon sonundan itibaren artık 'Gelirimizi turist sayısından daha fazla artırdık, şu kadar daha fazla artırdık' şeklinde konuşmamız lazım. Verimlilik, başarı ölçüsü olarak bunu tayin etmemiz gerekiyor" dedi.
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