HABER

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bismillah deyip, başlıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'ya çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak için gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çok konuşmaktansa icraatları göstereceklerini belirterek, "Bismillah deyip başlıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bismillah deyip, başlıyoruz

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'ya çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak için gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çok konuşmaktansa icraatları göstereceklerini belirterek, "Bismillah deyip başlıyoruz" dedi.
Antalya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektör ve sivil toplum buluşmaları öncesinde Antalya Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Münir Karaloğlu tarafından Hükümet Konağı'nda karşılanan Bakan Ersoy, şeref defterini imzaladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kültür ve Turizm Bakanının Antalyalı olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, "Sektörden birisi, sektörün en yenilikçi fikirlerine sahip temsilcisi olarak atanmanız hem Antalya'da hem sektörde gerçekten büyük heyecan yarattı. İnşallah bu heyecanla beraber sizin liderliğiniz ve önderliğinizde bir taraftan Kültür ve Turizm Bakanlığımız, sektörümüz, sektörün sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, yerel yönetimler hep beraber Türkiye'yi turizmdeki hedeflerine hep birlikte ulaştırırız diye temenni ediyorum. İlk valilik ziyaretini ata toprağınız, memleketiniz Antalya Valiliği'ne yapmış olmanızdan dolayı da mutluluk duyduğumu ifade ederek, hayırlı olsun" diye konuştu.
Bakan Ersoy ise öncelikle kente gelme nedeninin baba toprağı olması değil, Antalya'nın haklı başarısı olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Turizmde lider başkent. İstanbul'la yarışıyor, şu anda lider, açık ara önde. Tabii inşallah İstanbul'u da Antalya'ya yaklaştıracak projeler hazırlayacağız. Benim liderliğimde dediniz, teşekkür ederim ama turizm bir kişiyle olacak iş değil. Turizmi yayacağız, bu işteki fikir önderlerinin hepsini bu işin içine katacak projelerimiz var. Bunları hep beraber göreceğiz. Yeni kurullar kuracağız. Aynı Sayın Cumhurbaşkanımızın bakanlıkta yaptığı gibi biz de alt operasyonlarda sektördeki lider arkadaşları operasyonların içine dahil edeceğiz. Özel sektör bakış açısını alttaki birimlere de hızla yansıtacağız. Bunu hep beraber yaşatacağız."
Vali Münir Karaloğlu'nu da öven Bakan Ersoy, “Antalya Valimiz, turizme çok yakışan bir vali. Ben kendisini bakan olmadan önce de gözlemliyordum. Bizi bizim kadar, turizmcileri turizmcilerden daha iyi savunan bir vali görmedim. İlk örneği sizsiniz, inşallah diğer bölgelerimizdeki valilerimize örnek teşkil eder. Bismillah deyip başlıyoruz" dedi.
Valilik ziyaretinin ardından Bakan Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti. Kente indiğinden beri Antalyalıların kendisini iyi kucakladığını belirten Bakan Ersoy, "Sorunları beraber yaşadık, beraber de çözeceğiz. Antalya'daki bürokrat ve seçilmiş arkadaşlarımız hepsi konularına vâkıf, sadece biraz ivme kazandırmak gerekiyor. O ivme için de bizi atadılar. Hızlı bir şekilde çözeceğiz. Çok konuşmaktansa icraatlarımızı göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.
Bakan Ersoy'u Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlamanın kendisi için çok büyük onur olduğunu belirten Menderes Türel da "Zatıaliniz Antalya turizmine çok önemli katkıları olmuş, bizim de senelerce turizm sektöründe mesai yaptığımız çok önemli büyüğümüzsünüz. Ve şimdi de sektörün başında turizm politikalarını yönetmek üzere Kültür ve Turizm Bakanı olarak çok önemli katkılar sağlayacağınıza şahsen eminim. Antalya'nın bir evladının Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapıyor olması bizim de en büyük şansımız olacak. En azından size sorunlarımızı anlatmanın çok kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten senelerdir bu sorunları birlikte yaşadık. Şimdi inşallah sorunları gayretlerimizle çözeceğimize inanıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bismillah deyip, başlıyoruzKültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bismillah deyip, başlıyoruzKültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bismillah deyip, başlıyoruzKültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bismillah deyip, başlıyoruz

PARTNERKerimcan izdihamıKerimcan izdihamı
AK Parti kulislerini sallayan iddia! AK Parti kulislerini sallayan iddia!
CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehditCHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

İlginizi Çekebilir

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Diğer Haberler
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı

Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit

CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit

Fatih Altaylı'dan Rahip Brunson'la ilgili ses getirecek iddia

Fatih Altaylı'dan Rahip Brunson'la ilgili ses getirecek iddia

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.