Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesine ilişkin, "Hayırlı uğurlu olsun, doğrusu budur. Türkiye böylece siyaseten, böyle Ali Cengiz oyunlarından birisiyle karşılaştığı bir sayfayı da kapatmış oldu." dedi.

Kurtulmuş, bir otelde düzenlenen 6. Ulusal Yayın Kongresi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, İYİ Parti'ye geçen CHP milletvekillerinin tekrar partisine döndüğünü hatırlatması üzerine Kurtulmuş, söz konusu milletvekillerinin CHP'den ayrılıp başka bir partiye gönderilmelerinin kapalı kapılar ardında alınan bir kararın gereği gerçekleştiğini söyledi.

Milletin bu isimlere CHP milletvekili olarak oy vererek TBMM'ye gönderdiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Açık söyleyeyim, 15 kişi başka bir partiye gönderildiği zaman bu husus bize 28 Şubat'ın o karanlık günlerini hatırlatmıştı. Biliyorsunuz 28 Şubat'ta da parlamentoda Refahyol hükümeti bir şekilde çoğunluktan uzaklaştırılamayınca bir yanda palet şakırtılarıyla halk korkutuldu, diğer tarafta da yine kapalı kapılar ardında alınan karar gereği Doğru Yol Partisi'nin içinden bazı milletvekilleri ayrılarak, 'siz hadi gidin felanca partiye', adını bile unuttuğumuz 'şemsiye partisine gidin' diyerek yönlendirildiler. Böylece çoğunluğu düştüğü için parlamentoda hükümet uzaklaştı."