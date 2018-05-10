Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesine ilişkin, "Hayırlı uğurlu olsun, doğrusu budur. Türkiye böylece siyaseten, böyle Ali Cengiz oyunlarından birisiyle karşılaştığı bir sayfayı da kapatmış oldu." dedi.
Kurtulmuş, bir otelde düzenlenen 6. Ulusal Yayın Kongresi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, İYİ Parti'ye geçen CHP milletvekillerinin tekrar partisine döndüğünü hatırlatması üzerine Kurtulmuş, söz konusu milletvekillerinin CHP'den ayrılıp başka bir partiye gönderilmelerinin kapalı kapılar ardında alınan bir kararın gereği gerçekleştiğini söyledi.
Milletin bu isimlere CHP milletvekili olarak oy vererek TBMM'ye gönderdiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Açık söyleyeyim, 15 kişi başka bir partiye gönderildiği zaman bu husus bize 28 Şubat'ın o karanlık günlerini hatırlatmıştı. Biliyorsunuz 28 Şubat'ta da parlamentoda Refahyol hükümeti bir şekilde çoğunluktan uzaklaştırılamayınca bir yanda palet şakırtılarıyla halk korkutuldu, diğer tarafta da yine kapalı kapılar ardında alınan karar gereği Doğru Yol Partisi'nin içinden bazı milletvekilleri ayrılarak, 'siz hadi gidin felanca partiye', adını bile unuttuğumuz 'şemsiye partisine gidin' diyerek yönlendirildiler. Böylece çoğunluğu düştüğü için parlamentoda hükümet uzaklaştı."
CHP'li 15 milletvekilin yine kapalı kapı ardında pazarlık gereği başka partiye gönderilesinin yine "şemsiye partisi"ni hatırlattığını vurgulayan Kurtulmuş, "Doğru olanı yapmışlar. Millet onlara CHP milletvekili olsun diye oy vermiştir. Şimdi yeniden milletin verdiği iradeyi kuşanıyorlar ve parlamentoda vakit fazla kalmadı ama tekrar asli görevlerine dönüyorlar. Hayırlı uğurlu olsun, doğrusu budur. Türkiye böylece siyaseten, böyle Ali Cengiz oyunlarından birisiyle karşılaştığı bir sayfayı da kapatmış oldu." ifadesini kullandı.
- "Buralardan çekilip gideceklerdir"
Kurtulmuş, ABD'nin "Suriye'den çekiliyoruz" açıklamasına rağmen Münbiç'e bir üs kurduğu yönünde medyada haberlerin yer aldığının anımsatılması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Gönlümüz arzu eder ki bu coğrafyanın dışındaki bütün güçler Ortadoğu coğrafyasından ayrılsın. Yeter artık, bir asırdır bu coğrafyada fink atıyorlar. Bir asırdır emperyalist güçler bu coğrafyanın halklarını bölmek, sınırlarını böldükleri insanların gönüllerini ve zihinlerini bölmek için her türlü çabayı ortaya koyuyor. Ortadoğu Ortadoğu halklarınındır. Biz başından beri söylüyoruz; Menbiç Menbiçlilerindir. Kerkük Kerküklülerindir. Musul Musullularındır. Halep Haleplilerindir. Bu insanlar kıyamete kadar bu topraklarda yaşamaya devam edecek. Tarih boyunca olduğu gibi dışardan gelen bütün güçler günü geldiği zaman buralardan çekilip gideceklerdir."
- "Uluslararası camianın destek vermesi kaçınılmaz yoldur"
Kurtulmuş, bütün ülkelerin, Ortadoğu'da barışın sağlanabilmesi için "burada askeri varlığımızı nasıl artırırız" yerine, "bölge halkları kendi iradelerini kullanarak nasıl düzgün, iyi çalışan demokrasiler inşa edebilir" konusu üzerine yoğunlaşmasını istedi.
Bakan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Evet bu bölgeden çekileceklerini söylüyorlar ama sadece bir tek yerde değil, bildiğimiz kadarıyla 20'ye yakın üsse sahip durumdalar. Şu anda Suriye'de bunun bir sonu yok. Yani eğer işgallerle, birtakım bölgelerde askeri varlıklarını devam ettirmekle ülkeler sonuç almış olsalardı Rusların Afganistan'da sonuç alması gerekirdi. Fransızların Cezayir'de sonuç almaları gerekirdi. ABD'nin yine Afganistan'da sonuç alması gerekirdi. Veya Afrika'nın birçok yerindeki ülkelerde, Asya'nın birçok yerindeki ülkelerde emperyalist güçler sonuç almaları gerekirdi. İşgalle askeri varlıkları devam ettirerek, o ülkenin halklarının iradelerini, özgürlüklerini, geleceklerini yok sayarak varlığını sürdürmek, o varlığı sürdüren hiçbir ülkeye de bir sonuç getirmez, diye çok açık şekilde tavsiyede bulunmak isteriz. Bölge halklarının güçlü demokrasileri kurması için bütün uluslararası camianın destek vermesi kaçınılmaz yoldur, en doğru yoldur."
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