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Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: “İslam asla terörle bağdaşmaz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 10:45 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Bizim İslam algımız, insanları yaradılışta eş, dinde kardeş görmektir.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Bizim İslam algımız, insanları yaradılışta eş, dinde kardeş görmektir. Dolayısıyla İslam asla terörle bağdaşmaz” dedi.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük düşünce kuruluşlarından Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsünü (CISS) ziyaret eden Bakan Numan Kurtulmuş, Enstitü Başkanı Çi Cınhong ile bir araya geldi. Türkiye ile Çin arasında geliştirilebilecek çok sayıda alanın bulunduğuna vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile uluslararası ilişkiler uzmanlarından oluşan heyete Türkiye’nin siyasi ve ekonomik duruşuyla ilgili bilgiler aktardı. Çin’in öncülüğünde başlatılan ‘Kuşak Yol’ projesiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in görüşmeleri sonrası ivme kazanan ilişkilerin turizme de yansıdığını belirten Bakan Kurtulmuş, önümüzdeki yıllarda 1 milyon Çinli turisti beklediklerini söyledi. Türkiye’nin AB üyesi bir Müslüman ülke olarak teröre karşı duruşu hakkında heyeti bilgilendiren Bakan Kurtulmuş, “Bizim İslam algımız, insanları yaradılışta eş, dinde kardeş görmektir. Dolayısıyla İslam asla terörle bağdaşmaz” dedi.
Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ve bazı Arap ülkelerinden yükselen Türkiye aleyhtarı söylemlere de değinen Bakan Numan Kurtulmuş, bölgesinin tek demokratik ülkesi olan Türkiye gibi demokratik ülkelerde halkların rejimlerden daha önemli olduğunu ifade etti ve terörün her türlüsüne karşı olduklarını söyledi. Türkiye’deki OHAL uygulamasına yönelik soruları da yanıtlayan Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi:
“OHAL, Türkiye’nin karşılaştığı olağanüstü bir duruma karşı devlet düşmanlarına yönelik olarak uygulanmaktadır. Türkiye’de OHAL uygulamasının sıradan insanlara etkisi bulunmamaktadır. Türkiye’de yaşam günlük akışında devam etmektedir.”
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, daha sonra Çin turizm sektörü temsilcilerinden Peninula Otel CEO’su Clement Kwok ile büyükelçilik rezidansında bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

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