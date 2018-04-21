Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: “Türkiye’nin Çin’de tanıtılması için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: “Bu yılı bir başlangıç olarak kabul ediyoruz ve bu yıldan sonra da Türkiye’nin Çin’de tanıtılması için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Türkiye’de Çinli öğrencileri misafir etmek ve Türkiye ile dilimizi tanıma fırsatı vermek gerekmektedir” dedi.

Anadolu Ateşi’nin Şanghay’ın bin 100 seyirci kapasiteli Danning Gösteri Merkezinde Çinli sanatseverlerle buluştuğu gece büyük beğeni topladı. Çinlilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Numan Kurtulmuş, Pekin’de ve Şanghay’da 2018 Yılı Çin’de Türkiye Yılı tanıtım etkinlikleri dolayısıyla gerçekleştirdikleri tanıtımların son derece olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.

Türkiye’nin doğal güzelliklerini, tarihi zenginliğini ve farklılıklarını Çinlilere tanıtmak için her imkanı seferber edeceklerini söyleyen Bakan Numan Kurtulmuş, “Bu yılı bir başlangıç olarak kabul ediyoruz ve bu yıldan sonra da Türkiye’nin Çin’de tanıtılması için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz” dedi.

Çin temasları sırasında 10’a yakın medya kuruluşuna mülakatlar verdiklerini kaydeden Bakan Numan Kurtulmuş, iki ülkenin eğitim alanında da yakın iş birliği yapmasının çok yararlı olacağını belirtti ve Çinli öğrencileri Türkiye’de misafir etmenin, onlara hem Türkiye’yi hem de Türk dilini tanıma fırsatı vermenin önemine vurgu yaptı.

Türkiye’nin ‘Orta Koridor Projesi’ ile Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan en stratejik ülkelerden birisi olduğunu dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Türkiye sadece bu jeostratejik konumu ile değil, büyüyen ekonomisiyle de bölgesinin önemli ülkelerindendir. Türkiye büyüyen ekonomisiyle küresel ölçekte de yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline gelmektedir. Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler her alanda artarak devam etme eğilimi gösteriyor. İki ülkenin de böyle bir niyeti ve bu ilişkileri daha ileriye götürme potansiyeli vardır”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ateşi’nin gösterisi öncesinde Şanghay Uluslararası Çalışmalar Enstitüsünü ziyaret ederek, Prof. Dr. Yang Jiemian başkanlığındaki uluslararası ilişkiler uzmanlarıyla biraraya geldi. Türkiye Çin ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, uluslararası ilişkilerden ekonomiye, uluslararası güvenlikten çeşitli iş birliği alanlarına ülkelerin ortak fırsat alanları masaya yatırıldı. İki ülkenin kuruluşlarının yüzüncü yılları olan 2023 ve 2049 vizyonlarının da ele alındığı görüşmede, iki taraf arasında stratejik ortaklık kurulabileceği ve bu doğrultuda İstanbul’un bir kesişim noktası olması yönünde fikir birliğine varıldı. Şanghay ve İstanbul ticaret odaları arasında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda da fikir teatisi yapıldığı görüşmede iki güçlü ülke liderlerinin geliştirdiği insiyatifin kuvvetlendirilmesi hususları değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ateşi’nin gösterisinin ardından Türkiye’ye döndü.