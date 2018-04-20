Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: “Ümmet bilinci dünya barışının teminatı”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Dünyada yaklaşık 1,5 milyarı aşkın Müslüman olarak bir ailenin fertlerini oluşturuyoruz. Müslümanların birbirleriyle bu bilinç içerisinde kuracağı ilişki dünya barışı için de teminattır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanghay’ın yüz yılı aşkın tarihe sahip Şiaotaoyüen Camii’ni ziyaret ederek, Şanghay Müftüsü İmam Musa Jin ile görüştü. Çinli Müslümanların Türkiye’ye gelerek ilahiyat fakültelerinde eğitim almalarının önemine işaret eden Bakan Kurtulmuş, bunun iki ülke Müslümanlarının yakınlaşmasını sağlayacağını belirterek, Türkiye’de gerçek İslam’ı öğrenen Müslümanların farklı bazı akımlara kapılmayacaklarını söyledi. Türkiye’nin Çin’de yaşayan Müslümanlarla ilişkilerini daha sıcak tutmak istediğini ifade eden Kurtulmuş, burada yaşayan Müslüman toplumun bilgilendirilmesi açısından da destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. Çin’de çok eski bir Müslüman topluluğun yaşadığının Türkiye’de de iyi anlatılması gerektiğine vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, “Birbirimizden daha fazla haberdar olmamız, kültürlerimize, birikimlerimize daha fazla vakıf olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Dünyada yaklaşık 1,5 milyarı aşkın Müslümanın yaşadığını belirten Bakan Kurtulmuş, ümmet bilincine işaret ederek, “Dünyada yaklaşık 1,5 milyarı aşkın Müslüman olarak bir ailenin fertlerini oluşturuyoruz. Müslümanların birbirleriyle bu bilinç içerisinde kuracağı ilişki dünya barışı içinde teminattır” dedi.