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Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş’tan 23 Nisan mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Bakan Kurtulmuş’un mesajında şu ifadelere yer verildi:“Milli mücadele ve milli irade temeli üzerinde yükselen Türkiye, aynı inanç ve kararlılıkla yeni hedeflerine sağlam adımlarla ilerlemektedir.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakan Kurtulmuş’un mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Milli mücadele ve milli irade temeli üzerinde yükselen Türkiye, aynı inanç ve kararlılıkla yeni hedeflerine sağlam adımlarla ilerlemektedir. Geçmişte önemli kararlara imza atan, büyük anları tarihe not düşen bu yüce millet, iradesini daha güçlü, daha etkin, daha hızlı bir yönetim modeli için kullanmıştır. Artık ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ daha da yakındır. Ülkemizin ve bu aziz milletin istiklali ve istikbali için şehitlik mertebesine erişen tüm vatan evlatlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, çocuklarımızın ve tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum.”

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