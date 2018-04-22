Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş’tan 23 Nisan mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakan Kurtulmuş’un mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Milli mücadele ve milli irade temeli üzerinde yükselen Türkiye, aynı inanç ve kararlılıkla yeni hedeflerine sağlam adımlarla ilerlemektedir. Geçmişte önemli kararlara imza atan, büyük anları tarihe not düşen bu yüce millet, iradesini daha güçlü, daha etkin, daha hızlı bir yönetim modeli için kullanmıştır. Artık ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ daha da yakındır. Ülkemizin ve bu aziz milletin istiklali ve istikbali için şehitlik mertebesine erişen tüm vatan evlatlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, çocuklarımızın ve tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum.”
CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki
İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi
ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum