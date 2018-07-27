HABER

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "İlk altı aylık verileri bir önceki yılla kıyasladığımızda Türkiye genelinde turist sayısında yüzde 30'luk artış var. 16 milyon yabancı ülkemizi ziyaret etmiş"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "İlk altı aylık verileri bir önceki yılla kıyasladığımızda Türkiye genelinde turist sayısında yüzde 30'luk artış var. 16 milyon yabancı ülkemizi ziyaret etmiş"


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yıldırım: Meclisimizin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğizYıldırım: Meclisimizin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bismillah deyip, başlıyoruzKültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bismillah deyip, başlıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizm veri

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı

Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit

CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit

Fatih Altaylı'dan Rahip Brunson'la ilgili ses getirecek iddia

Fatih Altaylı'dan Rahip Brunson'la ilgili ses getirecek iddia

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.