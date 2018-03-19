IHAAW112956-SIY/19-03-2018
- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: "Afrin operasyonu Türkiye turizmini en ufak şekilde etkilememiştir."
19.03.2018 11:29:56 TSI
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