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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: "Afrin operasyonu Türkiye turizmini en ufak şekilde etkilememiştir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

IHAAW112956-SIY/19-03-2018 - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: "Afrin operasyonu Türkiye turizmini en ufak şekilde etkilememiştir." 19.03.2018 11:29:56 TSI NNNN

IHAAW112956-SIY/19-03-2018

- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: "Afrin operasyonu Türkiye turizmini en ufak şekilde etkilememiştir."

19.03.2018 11:29:56 TSI
NNNN

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