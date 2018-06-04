"Kulun, kula karşı işlediği suçlarda genel bir aftan yana değiliz"

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusuyla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Kulun kula karşı işlediği suçlarda biz şahsen genel bir aftan yana değiliz ancak ve ancak o kişi helallik verirse o şekilde olabilir diye düşünüyoruz. Sayın Bahçeli'nin endişelerine, gerekçelerine de kendisi açısından değerlendirmelerine de saygı duyuyorum." dedi.

Destici, Eskişehir'de özel hastanede doğum yapan yeğeni Tuğba Köse'yi ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin ülke, millet ve seçime katılan tüm siyasi partiler için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin afla ilgili açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine Destici, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli ile bu konuyu görüşme imkanımız oldu. Tabi kendisinin ciddi kaygıları var. Haklı endişeleri var ve bu konuda da ileri sürdüğü haklı birtakım gerekçeler var. Ben ona saygı duyuyorum. Biz insanın insana karşı işlediği, yani kulun kula karşı işlediği suçlarda af yetkisinin devlete ait olamayacağını ancak bir insanın kendisine karşı işlenen suçtan dolayı o suçun sahibini kendisinin affedebileceğine inanıyoruz. Bizim bakışımız bu ancak devlet kendisine karşı işlenen suçlara affetme konusunda milletin verdiği yetkiyi bu yönde kullanabilir. Kulun kula karşı işlediği suçlarda biz şahsen genel bir aftan yana değiliz ancak ve ancak o kişi helallik verirse o şekilde olabilir diye düşünüyoruz. Sayın Bahçeli'nin endişelerine, gerekçelerine de kendisi açısından değerlendirmelerine de saygı duyuyorum."