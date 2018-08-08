HABER

"Kumpasla, girdapla Türkiye'ye zarar verme düşüncesindeler"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 12:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan: - "Maalesef 24 haziran seçimlerinde de emellerine ulaşamayan, beklentilerini bulamayan dış mihraklar bu sefer ekonomi üzerinden kumpaslarla, girdaplarla Türkiye'ye farklı yönlerden zarar verme düşüncesindeler" - "Ülkemizin, basiretli iş adamları, sanayici, geleceği ve ülkesini seven ekonomi dünyasındaki yatırımcılarımız ile halkımızın sayesinde inşallah bu girdaptan en kısa sürede kurtulacağımıza da inanıyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Maalesef 24 haziran seçimlerinde de emellerine ulaşamayan, beklentilerini bulamayan dış mihraklar bu sefer ekonomi üzerinden kumpaslarla, girdaplarla Türkiye'ye farklı yönlerden zarar verme düşüncesindeler." dedi.

Ağrı'nın Patnos ilçesine gelen Karacan, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay ve partililer tarafından karşılandı.

İlçede esnaf ve vatandaşları selamlayıp AK Parti Patnos İlçe Başkanlığına geçen Karacan, partililerle bir araya geldi.

Karacan, parti binasındaki toplantı salonunda yaptığı konuşmada, 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak Muş'un Malazgirt ilçesindeki program öncesi incelemede bulunmak üzere bölgeye geldiğini ifade etti.

Alpaslan'ın 1071'de Anadolu'ya girdiği ve ümmetin yayıldığı bir nokta olması nedeniyle Malazgirt'in çok önemli olduğunu aktaran Karacan, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da Malazgirt'i çok önemsiyor. Bundan sonraki süreçlerde Malazgirt'in daha da hak ettiği noktalarda olması için çalışmalar yapılacak. Biz program öncesi bir ön çalışma yapmaya gidiyoruz. " diye konuştu.

- "Türkiye'ye farklı yönlerden zarar verme düşüncesindeler"

Mart 2019'da yerel seçimlerin olacağını anlatan Karacan, 18 Ağustos'da Genel Kongre'yi yaptıktan sonra yerel seçim için hazırlıklara başlayacaklarını bildirdi.

Karacan, bu amaçla çalışmalara başladıklarını ve uzun bir yollarının olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ne zaman gelişmeye, ilerlemeye, hamle yapmaya başladıysa Türkiye'nin önünde maalesef 17-25'ler, MİT tırları, Gezi eylemleri ve son olarak hain 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini gördük. Türkiye'nin önüne bir şekilde engel çıkarmaya çalışıyorlar. Maalesef 24 Haziran seçimlerinde de emellerine ulaşamayan, beklentilerini bulamayan dış mihraklar bu sefer ekonomi üzerinden kumpaslarla, girdaplarla Türkiye'ye farklı yönlerden zarar verme düşüncesindeler." diye konuştu.

- "Bunlar suni olarak zarar verme uğraşında"

"Milletimiz basiretlidir. Geleceğini, vatanını, bayrağını, toprağını bilen insanlardır." diyen Karacan, şu görüşlerini paylaştı:

"Milletimiz bu ekonomik olarak köpürtülmeye başlanan döviz hareketlenmesine engel olacaktır. 2007'de başlayan bankacılık sisteminde zaten sağlam temellerimiz var. Ama tabii ki ülkemizin, basiretli iş adamları, sanayici, geleceği ve ülkesini seven ekonomi dünyasındaki yatırımcılarımız ile halkımızın sayesinde bu girdaptan en kısa sürede kurtulacağımıza da inanıyorum. Bunlar suni olarak zarar verme uğraşında. Ama bunların hiçbiri gerçekleşmeyecek inşallah. Yolumuza hep birlikte devam edeceğiz."

Konuşmasının ardından Patnos Belediye Başkanlığına geçen Karacan, burada belediye çalışanları tarafından karşılandı.

Başkanlık makamında bir süre Cem Afşin Akbay ve belediye yöneticileriyle görüşen Karacan, belediye ziyareti sonrası Muş'a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

PARTNERÜnlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...Ünlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...
CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...
CHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylemCHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı ak parti genel başkan yardımcısı Harun Karacan Patnos ziyaret

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

İlginizi Çekebilir

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...

CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...

CHP'de büyük değişim geliyor!

CHP'de büyük değişim geliyor!

Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, Perşembe ya da Cuma açıklayacak

Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, Perşembe ya da Cuma açıklayacak

İYİ Parti'nin yeni sloganı belli oldu

İYİ Parti'nin yeni sloganı belli oldu

CHP'de yeni imza krizi kapıda

CHP'de yeni imza krizi kapıda

CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama

CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.