"Kumpasla, girdapla Türkiye'ye zarar verme düşüncesindeler"

Alpaslan'ın 1071'de Anadolu'ya girdiği ve ümmetin yayıldığı bir nokta olması nedeniyle Malazgirt'in çok önemli olduğunu aktaran Karacan, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da Malazgirt'i çok önemsiyor. Bundan sonraki süreçlerde Malazgirt'in daha da hak ettiği noktalarda olması için çalışmalar yapılacak. Biz program öncesi bir ön çalışma yapmaya gidiyoruz. " diye konuştu.

- "Türkiye'ye farklı yönlerden zarar verme düşüncesindeler"

Mart 2019'da yerel seçimlerin olacağını anlatan Karacan, 18 Ağustos'da Genel Kongre'yi yaptıktan sonra yerel seçim için hazırlıklara başlayacaklarını bildirdi.

Karacan, bu amaçla çalışmalara başladıklarını ve uzun bir yollarının olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ne zaman gelişmeye, ilerlemeye, hamle yapmaya başladıysa Türkiye'nin önünde maalesef 17-25'ler, MİT tırları, Gezi eylemleri ve son olarak hain 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini gördük. Türkiye'nin önüne bir şekilde engel çıkarmaya çalışıyorlar. Maalesef 24 Haziran seçimlerinde de emellerine ulaşamayan, beklentilerini bulamayan dış mihraklar bu sefer ekonomi üzerinden kumpaslarla, girdaplarla Türkiye'ye farklı yönlerden zarar verme düşüncesindeler." diye konuştu.

- "Bunlar suni olarak zarar verme uğraşında"

"Milletimiz basiretlidir. Geleceğini, vatanını, bayrağını, toprağını bilen insanlardır." diyen Karacan, şu görüşlerini paylaştı:

"Milletimiz bu ekonomik olarak köpürtülmeye başlanan döviz hareketlenmesine engel olacaktır. 2007'de başlayan bankacılık sisteminde zaten sağlam temellerimiz var. Ama tabii ki ülkemizin, basiretli iş adamları, sanayici, geleceği ve ülkesini seven ekonomi dünyasındaki yatırımcılarımız ile halkımızın sayesinde bu girdaptan en kısa sürede kurtulacağımıza da inanıyorum. Bunlar suni olarak zarar verme uğraşında. Ama bunların hiçbiri gerçekleşmeyecek inşallah. Yolumuza hep birlikte devam edeceğiz."

Konuşmasının ardından Patnos Belediye Başkanlığına geçen Karacan, burada belediye çalışanları tarafından karşılandı.

Başkanlık makamında bir süre Cem Afşin Akbay ve belediye yöneticileriyle görüşen Karacan, belediye ziyareti sonrası Muş'a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

