"Küresel bir başarı hedefliyoruz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Son 50-60 yılda oluşan bu altyapıyı biz artık bir yerli marka otomobille taçlandıracağız. Fransa deyince nasıl bir otomobil markası akla geliyorsa Almanya denilince nasıl birtakım markalar akla geliyorsa Türkiye denildiği zaman da akla bir marka gelecek." dedi.

Bakan Özlü, Ereğli ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Zonguldak ve Ereğli'nin kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini söyledi.

24 Haziran seçimlerine işaret ederek, herkesten biraz daha özverili çalışmalarını isteyen Özlü, "Zaman çok kısa. Ramazan ayındayız ve ramazan ayının kendine has özellikleri var. Akabinde bayram var. Dolayısıyla seçimler için çalışacağımız süre çok kısıtlı ve bu sürenin de ramazan ayına denk gelmesi bizim çalışmamıza farklı bir boyut kazandırıyor." diye konuştu.

- "Yaparsak yine biz yaparız"

Özlü, eskiden yolların tek şeritli olduğunu, şimdi ise tünellerin ve bölünmüş yolların olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: