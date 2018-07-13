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"Kurmaya çalıştığınız sistem totaliter"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 11:49 | Son Güncelleme

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: - "İktidara sesleniyorum, kurmaya çalıştığınız sistem demokratik değil totaliterdir, bu sistemde hukuk, adalet, eşitlik yoktur"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, iktidara, "Kurmaya çalıştığınız sistem demokratik değil totaliterdir, bu sistemde hukuk, adalet, eşitlik yoktur." diye seslendi.

Antmen, düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL'in üzerinden 2 yıl geçtiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakan iken, MHP'nin "OHAL ilan edilsin" isteğine, "O sizin karakterinizde var, bizim iktidarımızın karakterinde OHAL yok, o sizin aczinizin gereği. Terör istatistiklerinden OHAL dönemlerinde terörün zirve yaptığını göreceksiniz. OHAL terörü derinleştirdi." yanıtını verdiği halde, OHAL'in 7 kez uzatıldığını belirten Antmen, OHAL ile birlikte laiklik, eşitlik, insan hakları, demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünün rafa kaldırıldığını kaydetti.

CHP'li Antmen, "5 dakika ötemizde bulunan insan hakları heykeli bile 415 gündür tutuklu." dedi.

"1920'de egemenlik saraydan alınarak halka verilmişken, bugün iktidarın, egemenliği halktan alarak tek bir kişiye ve saraya verme çabasında olduğunu" iddia eden Antmen, iktidarın; çocukların çağdaş, eşit ve modern eğitim alması yerine onları tarikat yurtlarına teslim ederek düşünmeyen, sorgulamayan tek tip nesiller yetiştirme peşinde koştuğunu savundu.

Alpay Antmen, "Asla karamsarlığa gerek yok, yılmak yok. Demokratik, laik ve çağdaş bir Türkiye için, hukukun üstünlüğü, insan, kadın ve hayvan hakları için biteviye çalışacağız. İktidara sesleniyorum, kurmaya çalıştığınız sistem demokratik değil totaliterdir, bu sistemde hukuk, adalet, eşitlik yoktur." ifadesini kullandı.

CHP'li Antmen, OHAL ilanı sonrası ülkede oluşan tablo hakkında bilgi verdi.

Tablodan, AK Parti iktidarının OHAL rejiminin, 12 Eylül askeri darbesini bile solladığının görüleceğini ileri süren Antmen, "OHAL darbesi sonrası 129 bin 410 kişi kamudan ihraç edilirken, bu rakam 12 Eylül darbesinde 4 bin 891 idi. 12 Eylül darbesi sonrası hakkında işlem yapılan öğretmen sayısı 3 bin 854 iken, bu rakam OHAL rejiminde 61 bini aştı. OHAL sonrası 4 bin 560, 12 Eylül sonrası 47 hakim-savcı görevden alındı." dedi.

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Alpay Antmen CHP Mersin Milletvekili iktidar totaliter

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