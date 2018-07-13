"Kurmaya çalıştığınız sistem totaliter"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, iktidara, "Kurmaya çalıştığınız sistem demokratik değil totaliterdir, bu sistemde hukuk, adalet, eşitlik yoktur." diye seslendi.

Antmen, düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL'in üzerinden 2 yıl geçtiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakan iken, MHP'nin "OHAL ilan edilsin" isteğine, "O sizin karakterinizde var, bizim iktidarımızın karakterinde OHAL yok, o sizin aczinizin gereği. Terör istatistiklerinden OHAL dönemlerinde terörün zirve yaptığını göreceksiniz. OHAL terörü derinleştirdi." yanıtını verdiği halde, OHAL'in 7 kez uzatıldığını belirten Antmen, OHAL ile birlikte laiklik, eşitlik, insan hakları, demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünün rafa kaldırıldığını kaydetti.

CHP'li Antmen, "5 dakika ötemizde bulunan insan hakları heykeli bile 415 gündür tutuklu." dedi.

"1920'de egemenlik saraydan alınarak halka verilmişken, bugün iktidarın, egemenliği halktan alarak tek bir kişiye ve saraya verme çabasında olduğunu" iddia eden Antmen, iktidarın; çocukların çağdaş, eşit ve modern eğitim alması yerine onları tarikat yurtlarına teslim ederek düşünmeyen, sorgulamayan tek tip nesiller yetiştirme peşinde koştuğunu savundu.