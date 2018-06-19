"Kürt kardeşlerimiz gereken cevabı verecektir"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bir taraftan demokrasiden, özgürlüklerden bahsedeceksin, diğer taraftan kendi soydaşına kardeşine baskı uygulayacaksın. Kürt kardeşlerimiz buna gereken cevabı verecektir." dedi. Bakan Elvan, Mersin'deki programları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada yaptığı konuşmada Mersin'in Türkiye'nin bir özeti olduğunu belirten Elvan, "Arap'ıyla, Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Yörük'üyle Mersin Türkiye'nin bir özetidir." diye konuştu. 24 Haziran seçimleriyle seçmenlerin Türkiye'nin yönünü belirleyeceğini dile getiren Elvan, Türkiye'nin istikrarının korunması, büyümesi ve gelişmesini sağlamanın milletin elinde olduğunun altını çizdi. "Eğer sizler 24 Haziran'da ülkemizin istikrarına devam derseniz, Türkiyemizin önü açılacak" diyen Bakan Elvan, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Ülkemize dört bir yandan saldırı var. Hele Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere partimize ve Türkiyemize çok ciddi saldırılar var. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, 16 yıllık süreçte sadece ve sadece milletimizin sözünü dinledi. Milletimizin sözü dışında kimseyi dinlemedi." ifadelerini kullandı.

- "Hiçbir gelişmiş ülkeden medet ummuyoruz" ABD ve Avrupa'da basın yayın organlarının Cumhur İttifakı aleyhine yayınlar yaptıklarına dikkati çeken Elvan, şöyle devam etti: "Bakıyoruz ki bu yayın organları, ana muhalefet başta olmak üzere diğer tarafa övgüler düzüyor. Müttefikimiz dediğimiz ülkeler, bizimle hareket etmiyor, aleyhimize propaganda yapıyor, tırlar dolusu silahı o bölgedeki huzursuzluğu daha da artırmak için gönderiyor. Bize karşı o silahları kullandırtıyorlar. Diğer taraftan da ana muhalefete ve ekibine destek veriyorlar. Biz ne ABD, ne Avrupa ne de hiçbir gelişmiş ülkeden medet ummuyoruz, ummayacağız." Elvan, hükümet olarak Türkiye'deki her vatandaşın huzuru, birliği ve güvenliğini önemsediklerinin altını çizerek, "Bir ülkede, bir ilde, ilçede huzur, barış yoksa o bölge kalkınamaz." değerlendirmesinde bulundu. Herkesin bu ülkede özgür biçimde yaşaması için 16 yıldır her türlü çabayı sarf ettiklerini hatırlatan Bakan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama görüyorum ki, vatandaşlarımız üzerinde baskı oluşturmak isteyenler var. Özellikle Kürt kardeşlerimiz üzerinde bu baskıyı görebiliyoruz. Hatta bazılarının aile aile dolaşıp 'Oyunuzu kullandıktan sonra cep telefonuyla çekip bize getireceksiniz' diyenler var. Bunu bizzat vatandaşlarımız bize söylüyor. Vatandaşlarımız kime oy vermek istiyorsa o partiye özgürce oy verecek. Bir taraftan demokrasiden, özgürlüklerden bahsedeceksin, diğer taraftan kendi soydaşına kardeşine baskı uygulayacaksın. Kürt kardeşlerimiz buna gereken cevabı verecektir."