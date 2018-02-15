"Kürt kardeşlerimizin başındaki en büyük bela, PKK, PYD, YPG belasıdır"

Gezi sonrası AK Parti İl Başkanlığına geçen Işık, burada yaptığı konuşmada, Ağrı'nın Türkiye'nin güzel illerinden biri olduğunu ancak terör belası yüzünden istediği konuma gelemediğini belirtti. Işık, "Ağrı, şu ayağından tutup çeken şu güvenlik endişesi olmasaydı, bugün bu işsizlik, yoksulluk olur muydu? Ağrı sadece hayvancılıkta bile Türkiye'de çok önemli bir ildi ama ne zaman ki terör bu bölgeleri etkisi altına aldı, ne zaman insanlar güvenle Ağrı'nın köylerinde, mezralarında dolaşamaz hale geldi, Ağrı gerilemeye başladı. Ağrı 1980'le birlikte maalesef gerilemeye başladı. Bu terör örgütü ve yandaşlarının ortaya koyduğu gerekçeleri hiçbirimizin kabul etmesi mümkün değil. Eğer terör olmasaydı bugün Ağrı bambaşka olurdu." ifadesini kullandı.

Bölgede huzur ve güvenin olmasıyla birlikte önemli bir ticari avantajın geleceğine işaret eden Işık, Türkiye'nin bunları sağlamak için gösterdiği çabalara değindi.

- "Bırakın bölge birlik olsun, gücünü birleştirsin"

Fikri Işık, "Bir taraftan bu PKK, DEAŞ, aşırı sol terör örgütleri, FETÖ ile uğraşıyoruz. Bir taraftan da bölgede birilerinin taşeronluğuna soyunmuş PYD/YPG ile uğraşıyoruz." dedi.

ABD'nin 52 eyaletten, AB'nin ise 29 devletten oluştuğuna dikkati çeken Işık, şöyle devam etti:

"Almanya kendi içerisinde pek çok eyaletten oluşuyor. Kendinize geldiğinde birleşmeden, bütünleşmeden bahsedeceksiniz ama mesele bizim coğrafyamız, Orta Doğu, İslam coğrafyası olunca bölünmeden, parçalanmadan, adeta un ufak edilmeden bahsedeceksiniz. Bırakın bölge birlik olsun, gücünü birleştirsin. Bundan herkes kazanlı çıksın. Bakın sayın Barzani İsrail'in gazına geldi. Perişan oldular. Hangimizin bundan mutlu olması mümkün. Olan yine bölge insanına oldu. Şimdi PKK, YPG, PYD'yi kullanarak Suriye'yi bölme, orada birtakım bazı güçlerin uydusu yapılar oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun için de kendisi gibi düşünmeyen bütün Kürtleri de ya ölüm ya sürgün ya zulüm, bir şekilde bertaraf ediyorlar. Onun için bugün Kürt kardeşlerimizin başındaki en büyük bela PKK, PYD, YPG belasıdır. Türkiye olarak inşallah bu belayı ortadan kaldıracağız."