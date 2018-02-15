HABER

"Kürt kardeşlerimizin başındaki en büyük bela, PKK, PYD, YPG belasıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 21:36 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Işık: - "Bugün Kürt kardeşlerimizin başındaki en büyük bela PKK, PYD, YPG belasıdır. Türkiye olarak inşallah bu belayı ortadan kaldıracağız" - "Bir taraftan bu PKK, DEAŞ, aşırı sol terör örgütleri, FETÖ ile uğraşıyoruz. Bir taraftan da bölgede birilerinin taşeronluğuna soyunmuş PYD/YPG ile uğraşıyoruz"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bugün Kürt kardeşlerimizin başındaki en büyük bela PKK, PYD, YPG belasıdır. Türkiye olarak inşallah bu belayı ortadan kaldıracağız." dedi.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Işık, Valilik'te düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Esnaf, terörle mücadelede hükümete tam destek verdi.

Gezi sonrası AK Parti İl Başkanlığına geçen Işık, burada yaptığı konuşmada, Ağrı'nın Türkiye'nin güzel illerinden biri olduğunu ancak terör belası yüzünden istediği konuma gelemediğini belirtti. Işık, "Ağrı, şu ayağından tutup çeken şu güvenlik endişesi olmasaydı, bugün bu işsizlik, yoksulluk olur muydu? Ağrı sadece hayvancılıkta bile Türkiye'de çok önemli bir ildi ama ne zaman ki terör bu bölgeleri etkisi altına aldı, ne zaman insanlar güvenle Ağrı'nın köylerinde, mezralarında dolaşamaz hale geldi, Ağrı gerilemeye başladı. Ağrı 1980'le birlikte maalesef gerilemeye başladı. Bu terör örgütü ve yandaşlarının ortaya koyduğu gerekçeleri hiçbirimizin kabul etmesi mümkün değil. Eğer terör olmasaydı bugün Ağrı bambaşka olurdu." ifadesini kullandı.

Bölgede huzur ve güvenin olmasıyla birlikte önemli bir ticari avantajın geleceğine işaret eden Işık, Türkiye'nin bunları sağlamak için gösterdiği çabalara değindi.

- "Bırakın bölge birlik olsun, gücünü birleştirsin"

Fikri Işık, "Bir taraftan bu PKK, DEAŞ, aşırı sol terör örgütleri, FETÖ ile uğraşıyoruz. Bir taraftan da bölgede birilerinin taşeronluğuna soyunmuş PYD/YPG ile uğraşıyoruz." dedi.

ABD'nin 52 eyaletten, AB'nin ise 29 devletten oluştuğuna dikkati çeken Işık, şöyle devam etti:

"Almanya kendi içerisinde pek çok eyaletten oluşuyor. Kendinize geldiğinde birleşmeden, bütünleşmeden bahsedeceksiniz ama mesele bizim coğrafyamız, Orta Doğu, İslam coğrafyası olunca bölünmeden, parçalanmadan, adeta un ufak edilmeden bahsedeceksiniz. Bırakın bölge birlik olsun, gücünü birleştirsin. Bundan herkes kazanlı çıksın. Bakın sayın Barzani İsrail'in gazına geldi. Perişan oldular. Hangimizin bundan mutlu olması mümkün. Olan yine bölge insanına oldu. Şimdi PKK, YPG, PYD'yi kullanarak Suriye'yi bölme, orada birtakım bazı güçlerin uydusu yapılar oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun için de kendisi gibi düşünmeyen bütün Kürtleri de ya ölüm ya sürgün ya zulüm, bir şekilde bertaraf ediyorlar. Onun için bugün Kürt kardeşlerimizin başındaki en büyük bela PKK, PYD, YPG belasıdır. Türkiye olarak inşallah bu belayı ortadan kaldıracağız."

- "Terör örgütü adım atamaz hale geldi"

Güvenlik güçlerinin teröre karşı amansız mücadele verdiğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı Işık, şunları kaydetti:

"O mücadele sayesinde de artık bugün terör örgütü adım atamaz hale geldi. Bu mücadele kararlılıkla sürecek. Hiç kimse devletin meşru güvenlik gücünün dışında elinde silahla gezemeyecek. Bu devlet otoritesi için olmazsa olmazdır. Bu gerek şarttır. Bu olmadan ne huzur oluyor, ne güvenlik, ne yatırım, ne üretim ne de istihdam oluyor. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar ve başarılı bir mücadele yürütüyorlar ama bunun yanında biz Ağrı'yı daha nasıl kalkındırırız, istihdamı, üretimi nasıl arttırırız, bir cazibe merkezi haline nasıl getiririz? Onun çalışmasını yürütüyoruz. Sadece bu işi güvenlik güçlerine havale etmiş değiliz."

Basına kapalı devam eden programın ardından Işık, polisevinde verilen yemeğe katıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Esnaf gezisi ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

İlginizi Çekebilir

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır

HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli oldu

HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli oldu

Meral Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Sen Atatürk'ü ne kadar kıskanıyormuşsun be!

Meral Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Sen Atatürk'ü ne kadar kıskanıyormuşsun be!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Beştepe'de 

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Beştepe'de 

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'de (2) 

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'de (2) 

Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu

Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu

CHP İl Başkanı Kiraz’dan Arguvan’a ziyaret

CHP İl Başkanı Kiraz’dan Arguvan’a ziyaret

Başkan Toçoğlu Akyazı ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

Başkan Toçoğlu Akyazı ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Beştepe'de 

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Beştepe'de 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.