"Kürtler bizim kardeşimiz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bazıları diyor ki 'Cumhur İttifakı Kürtlerden oy alamaz'. Kürtler PKK'ya oy verecek, onun temsilcisi olan HDP'ye oy verecek ama bu milletin sevdalısı olan AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisinin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na mı oy vermeyecek? Elbette ki verecek, çünkü bizim kardeşimiz onlar." dedi.

Destici, partisinin bir otelde düzenlediği Geleneksel İftar Yemeği'nde yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda şehit olan üç askere Allah'tan rahmet rahmet diledi.

Mayıs ayının ülke ve millet için yoğun geçtiğini belirten Destici, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin hayırlar getirmesini diledi.

Destici, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı uluslararası meselelerin devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini ve dirliğini tehdit ettiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Maalesef içimizdeki bazı siyasi yapılar ve gruplar, büyük resmi ya görememektedir ya da görmek işlerine gelmemektedir. Siyasi çıkar uğruna, küçük hesaplar peşinde koşmaktadır. Türkiye'nin tam bağımsız olarak, milletiyle bir bütün halinde yoluna devam edebilmesinin esası birlikten geçmektedir.