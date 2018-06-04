Bu davete, bazı insanlarla bir arada olmak ve bazı konuları görüşmek için katıldığını anlatan Müslim, "Türkiyeli ve Suriyeli bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum; bu akan kanın devam etmesi boşunadır, yeter artık. Kan dökmek, ne İslamiyet'e ne de insanlığa sığar, caiz değildir. Başkalarının bizi koçbaşı olarak kullanmalarına fırsat vermemeli ve Müslüman kardeşlerimizi öldürmemeliyiz. Bu yanlışı yapanları hiçbir zaman hoş karşılamadık ve karşılamayacağız." diye konuştu.

DİYARBAKIR (AA) - Terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim'in ağabeyi Prof. Dr. Mustafa Müslim, "Erdoğan, Müslüman ve mümin bir insandır. Müslüman ve mümin bir insan da verdiği sözü yerine getirir. Bu yüzden şu aşamada bence bütün Kürtler Erdoğan'ı desteklemelidir." dedi.

Müslümanlar arasında birliğin önemine dikkati çeken Prof. Dr. Mustafa Müslim, şöyle devam etti:

"Müslümanların haricinde hakiki anlamda Kürtlerin haklarını verecek kimse yoktur. Bu yüzden de iktidarı elinde bulunduran Müslümanların arkasında durmalıyız, onlara destek olmalıyız. Konuşma özgürlüğü, eğitim hakkı, üniversite kurma hakkı gibi kazanımlar inşallah Müslümanların sayesinde gerçekleşecektir. Tekrar etmekte fayda görüyorum, silahla bir yere varılmaz ve Müslümanlarla bir olun. 20 yıl önce Kürt'üm demek yasaktı. 20 yıl önce çarşıda pazarda Kürtçe konuşamazdınız. Fakat çok şükür Kürtlerin artık televizyonları, gazeteleri var. Eğer Müslümanlarla bir olurlarsa süreç içerisinde diğer haklarını da elde edeceklerdir."

Afrin halkının bir uyanışa ihtiyacı olduğunu kaydeden Müslim, "Afrin halkı 50 yıldır aynı yanlışı yapmaya devam ediyor. Suriye'de komünizm ilk olarak Afrin'de ortaya çıktı. O zamanlar onlara din ve diyaneti öğretecek dini kadrolar yoktu. Şimdi de Kürt alimleri olarak, Afrin'e gidip halkı irşat için izin talep ediyoruz. Eğer izin verilirse biz de gidip onlara hata ve yanlışlarını ve doğru yolu göstereceğiz ki İslam'a dönsünler." ifadelerini kullandı.