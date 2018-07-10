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Kurtulmuş, Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

65. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Çin ile olan ilişkilerimize özel bir önem veriyoruz. Türkiye ile Çin arasındaki yakınlaşmanın hem dünya hem bölge barışına büyük katkısı olacağına inanıyoruz" "Türkiye dün Başkanlık sistemine fiilen geçmiş oldu. Daha hızlı ve güçlü bir yürütme mekanizması ve daha kuvvetli bir parlamento ortaya çıkacak"

  1. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilere büyük önem verdiklerini, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın hem dünya hem de bölge barışına büyük katkısı olacağına inandıklarını bildirdi.

Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang ile bir araya geldi. Görüşmede, 2018'in Çin'de Türkiye Turizm Yılı olduğunu anımsatan Kurtulmuş, bu çerçevede ülke genelinde 60 farklı etkinlik yapılacağını kaydetti.

Luo'ya gösterdiği dostluk dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Çin ile Türkiye ilişkilerinde çok büyük mesafe alındığına işaretti. Kurtulmuş, "Çin ile olan ilişkilerimize özel bir önem veriyoruz. Türkiye ile Çin arasındaki yakınlaşmanın hem dünya barışına hem bölge barışına büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Ayrıca her iki ülke arasındaki yakınlaşmanın iki ülkenin de ekonomisine çok olumlu katkıları olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Dün gerçekleştirilen yemin töreniyle Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin, dün siyasi tarihinin en önemli günlerinden birisini geçirdiğini ifade etti.

Kurtulmuş, "Türkiye dün Cumhurbaşkanlığı daha doğrusu başkanlık sistemine fiilen geçmiş oldu. Bundan sonra sistem bütünüyle değişiyor. Daha hızlı ve güçlü bir yürütme mekanizması ve daha kuvvetli bir parlamento ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Kurtulmuş Çinli bakan Shugang görüşme

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