Kurtulmuş, Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang ile görüştü

Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang ile bir araya geldi. Görüşmede, 2018'in Çin'de Türkiye Turizm Yılı olduğunu anımsatan Kurtulmuş, bu çerçevede ülke genelinde 60 farklı etkinlik yapılacağını kaydetti.
Luo'ya gösterdiği dostluk dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Çin ile Türkiye ilişkilerinde çok büyük mesafe alındığına işaretti. Kurtulmuş, "Çin ile olan ilişkilerimize özel bir önem veriyoruz. Türkiye ile Çin arasındaki yakınlaşmanın hem dünya barışına hem bölge barışına büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Ayrıca her iki ülke arasındaki yakınlaşmanın iki ülkenin de ekonomisine çok olumlu katkıları olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Dün gerçekleştirilen yemin töreniyle Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin, dün siyasi tarihinin en önemli günlerinden birisini geçirdiğini ifade etti.
Kurtulmuş, "Türkiye dün Cumhurbaşkanlığı daha doğrusu başkanlık sistemine fiilen geçmiş oldu. Bundan sonra sistem bütünüyle değişiyor. Daha hızlı ve güçlü bir yürütme mekanizması ve daha kuvvetli bir parlamento ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.
Meclis'e bir parti daha girdi!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama
Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı
AK Parti'yi şoke eden haber! Mersin Mezitli ilçe yöneticisi Ömer Saygılı intihar etti
Böylesi görülmedi! 62 yaşındaki adamın anüsünden öyle bir şey çıktı ki...
Cumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi
Prens Charles'ın vaftiz kızı öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Sokağın ortasında kalçasından ısırdı!
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Okuyucu Yorumları 0 yorum